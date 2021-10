Nadal: "Sin tener objetivos, las cosas son mucho más complicadas"

Rafael Nadal que le resulta "vital" tener objetivos, porque no fijarse metas para seguir siendo mejor hace que "las cosas sean mucho más complicadas".

A sus 35 años, Nadal señaló que afronta "cada día con la ilusión de aprender" y que para él es fundamental entrenarse con "el objetivo de mejorar algo".

"Eso, mentalmente, te ayuda muchísimo a estar despierto y activo. No entiendo la vida de otra manera. Trabajar y entrenar por entrenar, sin un objetivo de ser mejor, aunque luego no lo consigas, no tiene sentido, es aburrido", comentó.