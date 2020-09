Nadal: "Tengo que hacer daño con cada golpe"

El español Rafael Nadal consideró que su debut en Roland Garros contra el bielorruso Egor Gerasimov fue 'el esperado', al tiempo que agregó que seguirá trabajando para adaptarse a las difíciles condiciones climáticas de un torneo otoñal que le obligan a buscar la forma de 'hacer daño en cada golpe'

'He hecho un partido correcto, el que habíamos pensado que podía ser, sin hacer grandísimas cosas. He hecho cosas bien y otras mejorables, tengo que jugar más largo según que bolas. Un primer partido lógico y positivo', aseguró tras vencer por 6-4, 6-4 y 6-2 al 83 del ránking, de 27 años.

Reconoció que tiene cosas que mejorar y que seguirá con una actitud positiva para tratar de adaptarse a unas condiciones climáticas adversas, diferentes de otras ediciones, al haber tenido que ser trasladado el torneo a septiembre por la pandemia de COVID-19.

'Las condiciones no me favorecen, pero eso no me quita ni un ápice de ilusión y motivación. Hoy he hecho un partido correcto, no me imaginaba que iba a jugar mal, ha salido como pensaba', señaló.

Entre los errores que reconoció figura el haber dejado cortas algunas bolas, pero no lo achacó a las pelotas, más pesadas que en ediciones anteriores.

'Si no juego profundo es mi error, no es por las bolas, soy yo quien me tengo que adaptar a las bolas. No es una bola muy rápida y si le añadimos un clima húmedo y frío, es más difícil generarle efectos. Pero no voy a poner la excusa de las bolas, tengo que adaptarme a lo que hay', aseguró.

En esas condiciones, Nadal aseguró que cada golpe 'tiene que tener una intensidad alta' porque de lo contrario 'dejas de dañar': 'Hay que buscar la forma de hacer daño en cada golpe con estas condiciones, seguro que se puede'.

Su próximo rival será el estadounidense Mackenzie McDonald, 236 del mundo, de 25 años, que derrotó al canadiense Steven Diez, procedente de la fase previa, por 4-6, 6-3, 6-3 y 6-4.