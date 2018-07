Nadal vence a Kukushkin y se coloca en tercera ronda

LONDRES. Por segunda vez consecutiva, el español Rafael Nadal jugó en la pista central de Wimbledon para superar al kazajo Mihail Kukushkin, 77 del mundo, por 6-4, 6-3 y 6-4, en dos horas y 23 minutos, y alcanzar la tercera ronda.

Al igual que el suizo Roger Federer, Nadal pisa ya los dieciseisavos de final de este ‘major’ sin ceder un set. El de Basilea, cediendo 14 juegos, y 19 el de Manacor. Ambos son las dos piezas principales del torneo, que este jueves se quedó sin el finalista del pasado año, el croata Marin Cilic, que cedió ante el argentino Guido Pella, por 3-6, 1-6, 6-4, 7-6 (3) y 7-5.

“Muy duro juega muy bien sobre hierba, ha sido un buen test”, dijo Nadal nada más acabar sobre su rival de hoy, “y lo mas importante es que he podido superarle”, añadió el segundo favorito, campeón en 2008 y 2010.

“Entré en la pista con mucha determinación, pensando que tenía que cometer no demasiados errores no forzados, y lo he conseguido”, prosiguió.