Serena dice que no ha pensado en el récord de Margaret Court ni una sola vez

LONDRES. La estadounidense Serena Williams señaló este jueves que no ha pensado en empatar con la australiana Margaret Court, la única jugadora que ha ganado 24 títulos del Grand Slam, "ni una sola vez" durante este Wimbledon, y que seguramente lo había olvidado.

"Para ser totalmente sincera, no he pensado en eso durante el torneo. Ni siquiera una vez, en realidad. De hecho, probablemente lo olvidé", dijo Serena con rotundidad.

"Creo que eso es bueno, sí me puse mucha presión cuando estaba tratando de llegar a los 18 (Grand Slams), luego el resto, fue demasiado. Pero como dije en los últimos dos años, no quiero limitarme", comentó Serena. Creo que eso es lo que estaba haciendo en el pasado, estaba limitándome yo misma".

"Es sólo un número. Quiero conseguir tantos como pueda. Todavía tengo un partido que ganar, así que no estoy ahí todavía", zanjó sobre el tema.

Serena se reafirmó en sus declaraciones nada más acabar el partido cuando dijo que hubo momentos en los que apenas podía llegar caminando a su buzón de correo.

"No es un secreto que tuve un parto súper difícil. Perdí la cuenta después de las operaciones que tuve, cuatro, porque tuve muchas. Era una rutina, todos los días tenía que tener una nueva operación", recordó.

"Debido a todos los problemas de sangre que tengo, cada minuto estaba en tensión. En realidad no lo supe hasta que después, mi agente Jill, que es más bien una amiga, me dijo lo estresante que era. Estoy contenta de que nadie me dijera en el momento que yo estaba pasando por eso", relató

"Sí, fue duro. Hubo un tiempo en que apenas podía caminar a mi buzón", dijo Serena. "Para mí es un placer y una alegría porque, hace menos de un año estaba pasando por tantas cosas...".

Serena también se refirió al anuncio de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, de acudir a la final del sábado. "Siempre hemos tenido un maravillosa amistad. Cada año, desde hace un par de ellos, ella viene a Wimbledon, me ha apoyado", dijo.

"Ahora ella está apoyándome en un papel diferente. Pero nuestra amistad sigue siendo exactamente la misma. Siempre nos hemos apoyado la una a la otra. Y la espero entusiasmada", afirmó.