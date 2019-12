$!Una grande del tenis se retira después del Abierto de Australia

La danesa de 29 años divulgó sus planes en una nota en Instagram el viernes. Dijo quiere formar una familia con su esposo, el ex jugador de la NBA David Lee. También quiere hacer campaña de concientización sobre la artritis reumatoide.

Caroline Wozniacki, ex número uno del mundo y campeona del Abierto de Australia de 2018, anunció que se retirará del tenis profesional tras competir en Melbourne el año próximo.

La tenista reveló en octubre de 2018 que padece artritis reumatoide, una enfermedad autoinmune que puede causar dolor e inflamación en las muñecas y otras articulaciones.

“Siempre me dije, cuando llegara el momento, que si hay cosas fuera del tenis que prefiero más, entonces es hora de acabar”, escribió Wozniacki. “En los últimos meses me he dado cuenta que hay muchas otras cosas en la vida que quiero conseguir fuera de la pista”.

Wozniacki actualmente es la número 37 del ranking tras una temporada de 2019 en la que terminó con marca de 20-15 y sin títulos.