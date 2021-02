$!VIDEOS | Kenin, la campeona de 2020, ya fue eliminada en Australia

Con 10 aces, la estonia no tuvo mayor problema ante la estadounidense. La doblegó el jueves por 6-3, 6-2 en apenas 64 minutos.

“Evidentemente sentía que yo no estaba al 100 por ciento, en lo físico, en lo mental o en mi juego. Todo estaba como apagado, y obviamente eso no es bueno", comentó Kenin en la conferencia de prensa, donde derramó algunas lágrimas. “Quiero decir, simplemente no pude manejar la presión en realidad”.

Desde luego, ésta fue una campanada con base en el escalafón. Kanepi es actualmente 65ta, mientras que Kenin se ubica en el cuarto peldaño. En cuanto al palmarés, Kenin se había coronado en Melbourne y había disputado la última final del Abierto de Francia, mientras que Kanepi tiene una foja de 0-6 en cuartos de final dentro de las grandes citas.

Pero el resultado tiene cierto sentido.