$!Wimbledon minimiza sus pérdidas por póliza de seguro contra pandemias

Los organizadores del torneo de Wimbledon están satisfechos económicamente, a pesar de la cancelación del torneo, que tenía que haber comenzado este lunes en las pistas del All England Club , debido a la pandemia y han confirmado que gracias a su póliza de seguro el club no sufrirá deterioro financiero alguno.

"En caso de cancelación, es genial tener un seguro", señaló a bbc.com ."Todavía estamos en una buena posición, financieramente estamos estables. El tenis británico está bien protegido. Hemos hecho una reclamación, pero no nos afectará a largo plazo", añadió.

No obstante, no habrá seguro para el próximo año, y Lewis asegura que ese escudo "no es eterno".

"En caso de cancelación el próximo año, los gastos de Wimbledon saldrían de su bolsillo porque el seguro ya no sería válido", añade el directivo.