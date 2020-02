$!Troy Polamalu encabeza a los cinco nuevos miembros del Salón de la Fama

La temporada número 100 de la NFL ya tiene su generación de jugadores que ingresarán al Salón de la Fama, que encabeza el ex safety de los Steelers de Pittsburgh, Troy Polamalu.

Este sábado fueron seleccionados dos de los mejores safeties de la liga, un receptor abierto que batió récords, un liniero ofensivo altamente competitivo y un corredor que hizo todo para ser reclutado en el Salón de la Fama del Fútbol Profesional.

Polamalu y el ex safety de los Broncos de Denver, Steve Atwater; el ex receptor abierto de los Rams, Isaac Bruce; el ex guardia de los Seahawks de Seattle y de los Vikings de Minnesota, Steve Hutchinson, y el ex corredor de los Colts de Indianápolis, Edgerrin James, conforman la Generación del Salón de la Fama del 2020.