$!“Estamos poniendo la lactancia y el parto vaginal como si fueran una incomodidad”

Solo el 42 % de los recién nacidos en el país en los últimos años lactaron dentro de la primera hora después de nacer, y ocurrió con menor frecuencia entre los hijos de madres con nivel educativo y quintil de riqueza más altos. La baja proporción se atribuye a la alta cantidad de cesáreas que se realizan en la República Dominicana, que estaría influida por un tema económico.

En el 2014, la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses era de 4 % y en 2019 había subido a 16 %, arrojó la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, con Metodología de Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerado (Enhogar-MICS 2019), que se realizó en todo el país con una muesta efectiva de 31,488 hogares.

“A mi me llegaron a decir personas: no insistas, es que las dominicanas no amamantamos”, dijo la representante residente del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en el país, Rosa Elcarte, en el segmento Diálogo Libre de este periódico.

La funcionaria atribuye el aumento de la lactancia a los esfuerzos de sensibilización, a la instalación de salas para lactar y a grupos de promoción, entre otros.

Pero la estadística sigue baja. Las razones por las que en la República Dominicana se lacta poco serían una consecuencia de la alta cantidad de cesáreas, según se verificó con la encuesta. “Cuando se hace parto por cesárea se complica el tema de la lactancia en la primera hora”, analizó Elcarte.

El 63 % de las mujeres a nivel nacional que alumbraron un hijo nacido vivo los dos años anteriores al 2019, lo hizo en un parto por cesárea. El porcentaje de las cesáreas sube a 90 % cuando se mide solo en los centros de salud privados, contrario a la tendencia de los partos vaginales, que fueron mayores si la madre pertenecía al quintil bajo de riqueza, era menor de 20 años o no tenía nivel educativo.

Un estudio de la revista inglesa The Lancet, apoyado en cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef, arrojó que el número de nacimientos por cesáreas casi se duplicó en el mundo en 15 años, pues equivalían al 12 % en 2000 y al 21 % en 2015.

Para ese entonces, de los 15 países que recurrían con más frecuencia a las cesáreas, la República Dominicana era líder, con 58.1 %.

La OMS destaca que los profesionales de la salud en el mundo han considerado que la tasa ideal de cesárea debe oscilar entre el 10% y el 15 %. Indica que este procedimiento, cuando está justificado desde el punto de vista médico, es eficaz para prevenir la morbimortalidad materna y perinatal. “Sin embargo, no están demostrados los beneficios del parto por cesárea para las mujeres o los neonatos en quienes este procedimiento resulta innecesario”.

“Estamos poniendo la lactancia y el parto vaginal como si fueran una incomodidad, en contra de toda la evidencia que hay de los beneficios que tienen ambos”, dijo en el Diálogo Libre Farah Paredes, encargada de la división de Diseño y Análisis de Encuestas de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

Representantes de los gremios de salud han declarado a la prensa que entre las razones de la alta tasa de cesáreas en el país están la necesidad de practicarla por existir una cesárea anterior, el alto índice de adolescentes embarazadas que no tienen la madurez psicológica suficiente para la labor de parto, la necesidad de agilizar los procedimientos en los hospitales para hacer espacio para nuevos ingresos y la llegada de pacientes a centros públicos sin chequeos prenatales adecuados y que ameritan un desembarazo rápido.

La OMS reconoce que también hay un componente de costo. Indica que la cesárea representa un gasto significativo para los sistemas sanitarios. Sin embargo, en la República Dominicana el tema económico tendría otra connotación, según destaca la representante de Unicef.

“Las ARS están pagando igual (a los médicos) por un parto que por una cesárea”, dijo Elcarte. “Pero si un médico puede hacer tres cesáreas en una manaña y hasta cuatro, y un parto vaginal lleva muchas horas, entonces estará ahí ocho horas esperando para ganar lo mismo”.

Miosotis Rivas, directora de la ONE, entiende que si el Gobierno no ejerce un papel de regular la situación, los números “van a pasar al cien por ciento en algún momento”.

“Hay una necesidad de gestar un cambio cultural, pero un cambio cultural que viene dado por un lado por la intervención del Ministerio de Salud, en cómo regula ese proceso, y por el otro también de cómo vamos cambiando esos estereotipos que se están armando alrededor del tema del parto natural, de la lactancia, que son importantes”.