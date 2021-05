$!Advierten aumento salarial en pandemia podría provocar despidos masivos

El aumento salarial vuelve a ser tema de debate en la República Dominicana. En esta oportunidad, las centrales sindicales entienden que los trabajadores del sector privado no sectorizado deben recibir un reajuste salarial de un 40 %, pero los empleadores advierten que la revisión debe abordarse con mucho cuidado para que los resultados no provoquen pérdidas de empleo.

Pedro R. Rodríguez Velázquez, vicepresidente ejecutivo de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), indicó que en esta coyuntura la revisión de los salarios mínimos se debe abordar con mucho cuidado para que la discusión o la decisión resultante de ese debate no se convierta en un elemento negativo para la creación y conservación de puestos de trabajos.

“Entendemos que cualquier discusión debe estar contextualizada en la situación de excepción que generó la pandemia en la República Dominicana y que afectó tanto empresas, como trabajadores”, explicó.

Para el vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Antonio Ciriaco, en la actualidad, en República Dominicana no existen las condiciones para hacer un reajuste salarial porque una gran parte del tejido empresarial está muy debilitado.

“El gobierno tiene que tratar de impulsar en esta coyuntura una especie de seguro de desempleo y mantener los programas sociales, identificar aquellos trabajadores que tengan mucha dificultad para que se les pueda hacer transferencias de recursos, porque de lo contrario, aquí pueden existir conflictos entre trabajadores y empresarios”, argumentó el economista.

Indica que se entiende que la situación para el sector trabajador es difícil, pero que también para una gran parte de las empresas.

Agregó que el gobierno debe tratar de establecer un diálogo entre ambos sectores, de tal manera, que haya que buscar el momento adecuado para que esa situación de discusión se desarrolle, pero que la realidad es que el coste de la canasta básica, solamente tomando la canasta básica del primer quintil, hay una brecha muy grande con respecto a los salarios mínimos.

“En el caso del salario mínimo más alto (RD$17,610), para cerrar esa brecha debe haber un incremento de un 26 % y para cerrar la brecha del salario mínimo más bajo (RD$10,730) tiene que ser un 100 %. Por lo tanto, es una situación a la que hay que llegar a un acuerdo porque hay una gran parte de tejido empresarial que tiene muchas dificultades”, apuntó Ciriaco.

Circe Almánzar, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), explicó a Diario Libre que en este momento lo que se requiere, más que nada, es preservar empleos y evitar que haya una masa laboral que quede fuera del empleo formal.

“Hay que fomentar la generación de empleo y creo que el gobierno ha dado un paso muy significativo con la puesta en marcha de la Comisión Nacional de Empleos, que es una iniciativa que valora y que toma en cuenta muchos factores para la generación de empleos y la creación de mejores condiciones del trabajo”, señaló Almánzar.

Agregó que si se da la discusión salarial, como manda la ley, hay que tomar en cuenta que todavía hay muchas necesidades que no han superado en la pandemia y que hay que preservar, sobre todo, los empleos.

Salarios mínimos actuales del sector privado no sectorizado

La resolución No. 22/2019 establece que las tarifas de salarios mínimos nacionales para los trabajadores que prestan servicios en empresas industriales, comerciales o de servicios, cuyas instalaciones o existencias, o el conjunto de ambos elementos, iguales o excedan de los RD$4,000,000, será de RD$17,610 mensuales; de RD$12,107 mensuales para las que igualen o excedan de la cifra de RD$2,000,000 y no excedan la cifra de RD$4,000,000; de RD$10,730 mensuales para los que prestan servicios en empresas industriales, comerciales y de servicios, cuyas instalaciones o existencias, o el conjunto de ambos elementos, no excedan de la cifra de RD$2,000,000. Para los trabajadores del campo hay un salario de RD$400 diarios (por jornada de diez horas diarias).

Además, a través de la resolución No. 22/2019, el Comité Nacional de Salarios fijó un salario de RD$15,000 mensuales para todos los trabajadores que prestan servicios como vigilantes en las empresas de guardianes privados.

Centrales sindicales

De acuerdo al manifiesto presentado por las confederaciones Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), Autónoma Sindical Clasista (CASC) y la Nacional de Unidad Sindical (CNUS), el elevado costo de la canasta básica y el encarecimiento de los servicios, donde el factor especulativo ha estado presente, han ponderado diversas propuestas sobre el aumento salarial, a plantear una vez inicien las discusiones sobre el tema.

“El monto a exigir en esta ocasión es de un 40 % como forma de incrementar el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores”, indica el documento leído el Día Internacional del Trabajo.