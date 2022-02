FAO admite error al igualar a Colombia con Haití en inseguridad alimentaria

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) admitió errores en su informe en el que sitúa a Colombia en el mismo mapa de Haití y países de África en cuanto a inseguridad alimentaria.

Medios colombianos atribuyen al representante del organismo en ese país sudamericano, Alan Bojanic, la declaración de que su investigación no refleja la realidad.

Al calificar de injusto el informe, ayer el Gobierno de Colombia instó formalmente a la FAO a retirar esa nación del lugar del mapa en el que aparece junto a países como Yemen, Sudán del Sur, Etiopía, Afganistán, Haití, entre otros.

“Sería injusto no reconocer los esfuerzos del Gobierno en seguridad alimentaria así como los recursos que se destinan para los programas estructurales en ese frente. El informe no refleja, por desgracia, esos avances. La intención era atraer recursos para apoyar a los migrantes, pero su presentación no fue la mejor”, dijo Bojanic, según el diario Caracol.

Colombia es un país rico en recursos naturales y, según medios internacionales, desplazó a Venezuela como la principal nación de sudamericana en exportación de petróleo.

El informe Focos de Hambre” fue publicado la semana pasada y tras la solicitud de Colombia de revisarlo, la FAO aceptó la petición para “reflejar mejor” la situación.

La FAO advirtió en el informe que 7,3 millones de personas en Colombia, con una población de más de 50 millones de habitantes, necesitarán asistencia alimentaria en 2022 y señaló que los riesgos en la seguridad alimentaria se darían por una combinación de “inestabilidad política, el impacto de la pandemia de COVID-19, la crisis migratoria regional y el desplazamiento interno”.