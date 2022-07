Libra de pollo podría bajar de precio la próxima semana, estima Pro Consumidor

A partir de la próxima semana la población podría estar recibiendo la libra de pollo cerca de los 70 pesos, de acuerdo al director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara.

Dijo que el Gobierno ha subsidiado al sector avícola dominicano, aparte de que las materias primas para la crianza de la carne blanca han disminuido. Además, señaló que el dólar está a un precio asequible, no hay escasez, y los precios de los combustibles están estabilizados.

“Tiene que reflejarse una disminución con las recomendaciones que les hicimos al presidente en la mesa de los precios hace tres semanas, a partir de la próxima semana, cuando la importación autorizada y la que va hacer el propio Gobierno lleguen a la República Dominicana”, indicó a Diario Libre.

Agregó que en estos momentos que las importaciones aún no están en el mercado, la libra de carne de pollo “está estabilizada y en algunos casos ha disminuido”.

“Hemos tenido que intervenir para comprobar que no se está haciendo uso de especulación, aunque no podemos sancionar por la especulación de precios, porque aquí no hay control de precios, pero sí podemos actuar en consecuencia cuando podemos detectar la especulación desde el punto de vista comercial y financiero”, apuntó.

Dijo que Pro Consumidor está yendo permanentemente a las granjas del país, comprobando que se logre el efecto que el presidente Luis Abinader quiere lograr con el subsidio que entregó hace cuatro semanas, hasta que se produzca la importación o una disminución significativa en el precio de la carne de pollo.

"Yo me he arriesgado a decir que estará dentro de la barrera de los 70 pesos la libra de carne de pollo y Pro Consumidor estará vigilante de que estas importaciones lleguen a la República Dominicana", expresó Alcántara.

Se desconoce hasta el momento la cantidad de la carne blanca que el Gobierno va a importar y, además, si esas importaciones están dentro de la ley de tasa cero, que exime del pago de arancel a 67 subpartidas alimentarias, entre estas carne de pollo.

El pasado mayo, el Gobierno anunció que destinará 700 millones de pesos por los próximos cuatro meses, con la intención de estabilizar los precios del pollo, que desde agosto 2021 a mayo de 2022 ha presentado una variación relativa del 35 %.