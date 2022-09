La FAO proyecta que los precios de los alimentos seguirán en alza

El representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en la República Dominicana advirtió hoy que los precios de los alimentos seguirán en alzas en el 2023 debido al impacto de la guerra en Ucrania, zona de donde sale una buena parte de los fertilizantes que se utilizan en la actividad agrícola mundial.

Rodrigo Castañeda dijo que las proyecciones de la FAO sobre el costo de los alimentos es que seguirán altos por todo el próximo año.

“El acceso a los alimentos será un costo alto para todo el 2023, debido al costo de los fertilizantes, de las energías. Un 30 por ciento, más o menos, de los fertilizantes se produce en la zona de conflicto, por lo tanto, esta situación, hasta que no tenga la certeza de solución, seguirá afectando el costo de los alimentos”, dijo Castañeda en su participación en el XXIII Encuentro Nacional de Líderes del Sector Agropecuario, organizado por la Junta Agroemepresarial (JAD).

Dijo que esta situación restringirá la capacidad de pago de la población más vulnerable, entre ellos mujeres y niños, quienes tendrán un acceso a los alimentos más limitado.

“Como consecuencia, tendrá un efecto en el gasto público de los países, porque pone mayor presión en los programas de protección social que necesitan más ayuda, más protección y más financiamiento, y más paquetes de ayuda para los agricultores”, expresó el representante de la FAO en la República Dominicana.

Dijo que esto también tiene efectos sobre los recursos naturales, lo que preocupa, ya que se está interesado en producir más, en intensificar la producción, pero hay riesgo de no hacerlo adecuadamente.

“Lo que queremos evitar es que esta crisis de alimentos se transforme en una crisis de sostenibilidad, por lo que hay que discutir las formas de innovar para que la producción sea sostenible”, enfatizó. Resaltó que el hambre tiene “un costo y es alto”.

“Hasta el año 2021, 767 millones de personas sufren hambre en el mundo y que no alcanzan suplir sus necesidades de energía necesaria para ejercer las actividades del día a día”, indicó. Dijo que la República Dominicana tiene 700,000 personas en esas condiciones.

“Si vamos a seguridad alimentaria, son 2,300 millones que tienen inseguridad alimentaria en el mundo. Eso significa que no consumen alimentos saludables, que no son inocuos, que no son estables. No tenemos datos en República Dominicana, yo espero que a finales de este año podamos tener datos que indiquen cómo vamos en ese aspecto”, expresó.

Precisó que, de acuerdo a los datos de Naciones Unidas, en el 2017 el costo del hambre en República Dominicana fue equivalente a 2.6 % del producto interno bruto (PIB). “Eso es muchísimo, que pudo haberse invertido en agricultura, por ejemplo. Es un tema que hay que poner en la agenda. Hay que generar mayor eficiencia y tecnología e innovación”, observó.

Apuntó que el otro elemento que influye en el costo de los alimentos es la tasa de cambio, el alza en el transporte marítimo, la larga de cadena de los precios, "que es muy notorio en República Dominicana y los países de América Latina".

El XXIII Encuentro Nacional de Líderes del Sector Agropecuario se desarrolla en el Hotel Meliá Caribe Beach, Punta Cana. Este evento es organizado por la Junta Agroempresarial Dominicana bajo el título: “Retomamos el Futuro: Innovación y Producción Sostenible para la Seguridad Alimentaria".