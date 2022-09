RD sin datos suficientes de agropecuaria nacional para tomar buenas políticas a su favor

El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pável Isa Contreras, dijo este jueves que la República Dominicana no cuenta con datos suficientes del sector agropecuario nacional, lo que impide tener políticas públicas “buenas” hacia el sector.

“Yo creo que eso refleja la importancia que le hemos dado como sociedad a la agropecuaria. Si no tenemos datos es porque no le estamos prestando atención a la agropecuaria y pensamos que no es importante, y es sumamente importante. Sin datos no hay políticas buenas, no hay manera de hacer programas robustos si no tenemos buenos datos”, expresó Isa Contreras al participar en el XXIII Encuentro Nacional de Líderes del Sector Agropecuario, “Retomamos el Futuro: Innovación y Producción Sostenible para la Seguridad Alimentaria”, de la Junta Agroempresarial Dominicana.

En la actividad, Isa Contreras resaltó la importancia de traer el desarrollo rural al escenario público para colocar a la gente en el centro con la transformación agropecuaria como medio.

Entre las políticas innovadoras, el ministro de Economía detalló la transformación tecnológica, acceso al agua, a créditos y a mercados, asociatividad y colaboración y el tema de la tierra para generar cultivos de alto valor.

Apuntó que la misión se trata de innovar para transformar el agro y la ruralidad, por lo que señaló que superar el agrarismo conlleva adoptar una perspectiva de desarrollo rural para poner en el centro a la gente y al ejercicio de sus derechos, la construcción de capacidades humanas, y concebir la transformación de la agricultura como un medio.

“Tenemos que superar el agrarismo en las políticas públicas. El agrarismo es concentrarse en la agropecuaria y en la producción, que es un elemento sumamente importante, pero hay que ampliar el panorama, movernos del agrarismo a una perspectiva de desarrollo rural. Eso significa poner en el centro a la gente y al ejercicio de los derechos”, apuntó.

También, entiende que hay que poner en el centro la construcción de las capacidades humanas. “La agricultura es la gente que coordina, maneja y que recia las explotaciones agropecuarias”, dijo.

Enfatizó que hay que prestarle atención a la pequeña agricultura si se quiere lograr la transformación del sector agropecuario dominicano. Aseguró que esto se puede alcanzar enfrentando los factores que la constriñen para que puedan dar el salto tecnológico y ser más rentables y productivos.

En cuanto al acceso al recurso hídrico, el ministro se refirió al Pacto por el Agua, cuyas consultas en busca de consenso han sido organizadas por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en su calidad de coordinador del Gabinete del Sector Agua.

El ministro Isa Contreras ofreció las informaciones al dictar la conferencia magistral “Innovar para transformar la agropecuaria y la ruralidad”.

Manifestó la importancia de intervenciones planificadas desde los territorios para la participación activa de las comunidades y de los liderazgos locales, y la transformación digital como parte del proceso del cambio.

Radiografía del agro

Isa Contreras hizo una radiografía del agro y su peso en la economía dominicana, que representa entre 5 a 6 % del producto interno bruto (PIB) y 8 a 9 % del empleo total. Asimismo, el 27 % de los empleos rurales y 5.7 % de los ingresos laborales.

En el aspecto de divisas, representa el 7 % de exportaciones totales y el 15 % de exportaciones nacionales.

En cuanto al perfil sectorial, Isa Contreras detalló que el agro tiene 320,000 unidades productivas, y 65 % agrícolas; 30 millones de tareas (1.9 millones de hectáreas), 40 % agrícolas.

Señaló las explotaciones agropecuarias bien distribuidas en el territorio, pequeña agricultura muy dominante (tierra y trabajo), y el tamaño medio, en menos de 100 tareas.

Igualmente, especificó que el tamaño medio de explotaciones agrícolas es de 60 tareas, y el 65 % es de menos de 40 tareas. Indicó que, a pesar de la pequeñez, la producción está muy orientada al mercado.

Señaló que el suroeste del país concentra unidades más pequeñas, el este las más grandes y apenas 23 % de explotaciones están constituidas como empresas.

Entre los desafíos que tiene el sector, el ministro de Economía citó los efectos del cambio climático con incremento de frecuencia de eventos hidrometeorológicos extremos, sequías más prolongadas, shocks continuos e impacto en la productividad.