Llaman a empresas a tener mejores prácticas en la manipulación y elaboración de alimentos

Dada la trascendencia de la inocuidad alimentaria en la salud, el comercio, el turismo y la economía mundial, una experta internacional dijo en Santo Domingo que es importante que todos aquellos que participan en la cadena de suministro observen las mejores prácticas para la manipulación y elaboración de alimentos seguras.

Iris Espinosa, químico farmacéutico bióloga con orientación en tecnología de alimentos, apuntó que la inocuidad alimentaria es un factor impulsor del comercio internacional.

Dijo que la complejidad de las cadenas de suministros de alimentos implica transportación a mayores distancias lo que posibilita que la contaminación de los alimentos que se produce en un lugar tenga consecuencias al otro lado del mundo.

Importancia de la inocuidad

Citó que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada 10 personas tiene un problema relacionado con la contaminación de los alimentos.

"Eso tiene un impacto muy fuerte en la salud pública y en la productividad, porque se estima que anualmente 600 millones de personas enferman tras comer alimentos no aptos para el consumo humano, lo que causa la pérdida de 33 millones de años de vida sana. Esto es porque las personas cuando se enferman no pueden producir, no pueden aprender, entonces, es tiempo perdido", expresó Espinosa.

Agregó que en este proceso los niños menores de cinco años son los más afectados porque cada año pierden la vida más de 125,000 por enfermedades transmitidas por los alimentos.

La experta habló en el marco de la tercera versión del encuentro ConversAENOR, donde expuso sobre la "Inocuidad alimentaria: factor impulsor del comercio internacional". Destacó que el comercio agroalimentario alcanzó casi el 10 % del comercio mundial en 2020 y América Latina es el exportador neto más importante de productos agroalimentarios, representando más de 123,000 millones de dólares.

Espinosa, experta mexicana en tema agroalimentario, señaló los retos que tiene la cadena de suministro porque los países productores de alimentos tienen barreras pues no producen alimentos que cumplan con la inocuidad.

"(¿Por qué sucede esto?) por la falta de conocimiento, porque tienen una cultura limitada de inocuidad alimentaria. En nuestros países la cultura de inocuidad alimentaria está muy baja. Estamos acostumbrado a producir, a comer, incluso, en lugares insalubres y así ha sido toda la vida", indicó.

Apuntó que las cadenas de suministros en los países son pocos fiables.

"En algún momento no entregamos a tiempo, no sabemos a quién le compramos y eso da mucha desconfianza a los países consumidores. ¿Qué hacen los países consumidores? Ponen más obligaciones y más regulaciones", señaló.

La profesional dijo que afortunadamente hay regulaciones estándar y sus guías que enseñan el camino de cómo producir de manera higiénica los alimentos.