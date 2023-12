El gobierno busca extender "condiciones actuales" del arancel del arroz en el DR-Cafta

La intención del Gobierno dominicano con renegociar el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta, por sus siglas en inglés) es "extender" las condiciones actuales del arancel para el arroz estadounidense "por mucho más tiempo", aseguró ayer el ministro de Agricultura, Limber Cruz.

El funcionario explicó a Diario Libre que la posición del gobierno "no es cerrada" en cuanto al ingreso del arroz, pero que sí busca mantener las condiciones bajo las cuales se importa. Para este año, a Estados Unidos se le ha cobrado un arancel preferencial del 23.76 % conforme al programa gradual de desmonte arancelario establecido en el acuerdo.

"Es una degradación de impuestos. A la hora que el arroz entre sin impuestos, con los subsidios que tiene el arroz y toda la agricultura en Estados Unidos, ellos van a tener una ventaja comparativa con nosotros", manifestó Cruz, sin precisar por cuánto tiempo se busca extender este arancel preferencial.

Será para el 2025 cuando el arancel será cero, según el cronograma del DR-Cafta.

"Es un proceso"

El ministro garantizó que la comisión interministerial integrada por los ministerios de Agricultura e Industria y Comercio, así como por productores y factorías, mantiene un "trabajo permanente" alrededor de este tema.

Puntualizó que en su último viaje a Washington, el 2 de noviembre pasado, el presidente Luis Abinader le refirió este tema a su homólogo estadounidese, Joe Biden.

Cruz manifestó que tiene "la esperanza" de que la renegociación de este acuerdo se logrará, aunque indicó que los trabajos de la comisión se han enfocado en que haya "un acercamiento más oportuno y beneficioso".

"Es un proceso que no se detiene. Allá (en Estados Unidos) hay productores que lo que quieren es que no se dé y productores que sí se den. Es un acuerdo firmado, y cuando tú tienes una firma, tienes que buscar una forma de sentarte, discutir, hablar, dialogar, pedir, ceder... Es un proceso que la gente cree que es automático y no es así", acotó.

Dijo que Estados Unidos es consciente de la fortaleza del sector arrocero dominicano, del cual depende la economía de unas 20 provincias del país, involucra el trabajo de cientos de miles de empleados y cuyo proceso de producción moviliza más de 45,000 millones de pesos.