Abinader garantiza solución a una desgravación del arroz difícil de negociar

El presidente Luis Abinader garantizó el lunes que "antes del 2025" habrá una solución a la desgravación total del arroz fijada a partir de enero del año próximo en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta, por sus siglas en inglés), una medida que no ha sido tan fácil de tratar entre todas las partes, sobre todo, la más beneficiada: los Estados Unidos.

En su rueda de prensa semanal, el mandatario recordó que ha estado trabajando el tema y buscando "diferentes vías" para "solucionarlo" bajo el respeto de los tratados firmados por República Dominicana, así como la constitución y las leyes.

"Antes del 2025 eso va a estar solucionado. Vamos a proteger siempre la producción nacional, y especialmente la producción de arroz, que es fundamental para la economía dominicana, y especialmente para varias provincias del país", dijo ante una pregunta de Diario Libre.

El DR-Cafta tiene un peso importante en el intercambio comercial de República Dominicana. El acuerdo tuvo una participación del 43.8 % en las importaciones dominicanas del año pasado, con un valor de 12,716 millones de dólares, de acuerdo con los datos que registra el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

Este tratado es el principal canalizador de las exportaciones dominicanas realizadas bajo acuerdos comerciales.

Solo en el año pasado, el país exportó 7,350 millones de dólares bajo sus condiciones. Esto le da al DR-Cafta una participación del 61.60 % y representa un déficit comercial de 5,366 millones de dólares para el país, que importa más de lo que exporta bajo este acuerdo.

Modificaciones "no son posibles"

El ministro de Industria, Víctor Bisonó, indicó a Diario Libre en enero pasado que cualquier modificación del DR-Cafta requiere del visto bueno de todos los países involucrados, y que no deja espacios para adendas unilaterales o bilaterales.

"Realmente, lo del DR-Cafta se circunscribe a lo pactado. Cualquier otra cosa, son acciones que el mismo acuerdo facilita y que se habla, pero la modificación no es posible", afirmó tras participar en un Diálogo Libre.

Sin embargo, indicó que lo que sí puede haber son otros tipos de acuerdos, o bien, un relanzamiento de la estrategia de negocios.

"Estamos buscando alianzas con otros (países) de la región para que nos vean como la tercera o segunda potencia económica de América Latina, detrás de Brasil y México. Ya ahí comenzaremos a hablar en otros idiomas", señaló.

Indicó que el gobierno, los productores e industriales conforman una mesa tripartita para tomar acciones conjuntas en defensa del productor nacional. "Hay muchas cosas adicionales que se pueden hacer. Los productores se van a ayudar en un cien por ciento", garantizó.

Productores bajo expectativa

Los productores nacionales temen que cuando el arroz de Estados Unidos pueda entrar al país con arancel cero los desplace del mercado.

Abinader indicó en LA Semanal que ese lunes sostuvo una reunión en la que trató el tema de la negociación de este punto en el acuerdo, firmado por el país en 2004 y puesto en vigencia en 2007.

El encuentro, al parecer, se realizó de manera interna, sin la participación de representantes de productores e industriales que participan en la comisión interministerial que encabezan los ministerios de Industria y Agricultura.

Manolo Tavárez, coordinador de la Comisión de Seguimiento de los Acuerdos Comerciales de la Cadena de Valor del Arroz y representante del sector molinero, aseguró que fue convocado a la última reunión que organizaron los ministerios, junto con los demás actores, en noviembre pasado, más no en la del lunes.

"Sobre esta reunión pregunté, y sé que fue que el presidente se reunió con parte de su equipo, como él lo citó. Y yo sé que está en movimiento para hacer una reunión con más participantes", manifestó a Diario Libre. Espera que esta reunión se efectúe en marzo próximo.

Tavárez Mirabal ve con optimismo las acciones del Gobierno, y entiende que el mandatario podría convocar solo a los ministros porque se trata de un tema que mueve "muchos intereses".

"Ellos tienen primero, como autoridad, conocer cuáles son las opciones que se les están presentando, además de las opiniones que pueden tener los sectores afectados", puntualizó.

Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz), Marcelo Reyes, desconoce con cuáles actores se estuvo reuniendo el presidente.

"Tengo varios meses que, o no convocan, o no me han convocado a mí. No sé si han convocado a otros... Debe tener desde agosto, o antes de agosto, que no se reúnen", precisó el principal representante de los productores arroceros en la comisión interministerial.

Reyes llegó a indicar que los productores habían considerado acordar "todas las medidas necesarias" para exigir al gobierno una respuesta firme ante un tema que ya requiere celeridad en su resolución.

Sin embargo, como gremio, Fenarroz decidió mantener "momentáneamente" solo las gestiones que ya viene realizando a nivel de Estado, para evitar que el tema alrededor de este alimento, sensible en la alimentación diaria del dominicano, se politice.

"Estaremos presentes, activos, pero sin ninguna acción que pueda entorpecer el proceso eleccionario del país", sostuvo.

Irmgard De la Cruz Periodista. Egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con un semestre adicional en Comunicación Escrita cursado en Maryville College, Estados Unidos. Ha escrito sobre economía para los periódicos El Jaya y elDinero. Apasionada por las finanzas, la cultura, la literatura y el bienestar.