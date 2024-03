El azúcar está siendo despachada "habitualmente" desde Central Romana, dice la empresa

La Asociación de Detallistas del Distrito Nacional alertó este lunes de que tiene cuatro semanas sin recibir las cuotas de azúcar asignadas por el Central Romana Corporation para ponerla a la venta en los comercios minoristas, lo cual afectaría la oferta del dulce para los consumidores.

El saliente presidente del gremio, José Antonio Tejada, manifestó en una nota de prensa que los detallistas tienen cuatro semanas "que no despachan ni un grano de azúcar en un período de zafra", de las cuotas de esta empresa, "supuestamente por problemas de la logística del Central Romana y el Sindicato de Transportistas de La Romana".

Al respecto, el director de Comunicaciones de Central Romana, Jorge Sturla, precisó que la empresa está despachando azúcar "habitualmente", con un monto que supera las 4,000 toneladas semanales –más de 16,000 toneladas al mes– para abastecer lo suficiente al mercado nacional, cuyo consumo promedio, de acuerdo con el Instituto Azucarero Dominicano (Inazucar),es de 18,000 toneladas al mes.

"Si existe un inconveniente logístico entre el Sindicato de Transporte y la Asociación de Detallistas, se trata de un asunto particular entre ambas organizaciones, sobre el cual no tenemos conocimiento", indicó a Diario Libre, señalando que Central Romana "no tiene inconveniente alguno" con este sindicato.

Producción de azúcar se redujo 22 % en 2023

La producción nacional de azúcar se redujo un 22 % en 2023 con relación al año anterior, al pasar de 625,391 toneladas métricas en el 2022 a solo 447,332 toneladas métricas, para una disminución de 138,059 toneladas métricas, de acuerdo con el Inazucar.

Durante ese año, Central Romana finalizó su zafra 2022-2023 con casi un millón de toneladas cortas de caña molida menos respecto a la zafra anterior, alcanzando una molienda de 2,379,000 toneladas cortas y una producción de 265,735 toneladas cortas de azúcar.

Preocupación por precios del arroz La Asociación de Detallistas del Distrito Nacional también mostró preocupación por las alzas que se están registrando en los precios del arroz, un producto que, al igual que el azúcar, es de alto consumo en el país. Tejada indicó que, desde noviembre hasta la fecha, el grano ha aumentado significativamente su precio. "Ya nuestros suplidores han creado un grupo de WhatsApp para indicar los cambios de precios que se producen cada quince días", refirió. El gremio aprovechó la ocasión de la juramentación de su nueva directiva 2024-2026 –ahora presidida por Félix Manuel Peña Arias– para solicitar al Gobierno intervenir en estos dos rubros, a fin de detener las alzas del arroz y garantizar el acceso al azúcar, ante lo que calificaron como una "escasez" del dulce.