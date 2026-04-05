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El Gobierno iniciará programa para intervenir más de 240 kilómetros de caminos vecinales

Se definió "una ruta crítica" para priorizar las zonas con mayores necesidades

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    El Gobierno iniciará programa para intervenir más de 240 kilómetros de caminos vecinales
    Los ministros de Agricultura y Obras Públicas, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme y Eduardo Estrella, respectivamente. (FUENTE EXTERNA)

    El Gobierno iniciará esta semana un amplio programa de habilitación de caminos interparcelarios que abarcará más de 240 kilómetros a nivel nacional, con el objetivo de facilitar la salida de los productos del campo, reducir costos logísticos y fortalecer la competitividad del sector agropecuario.

    El anuncio se produce una semana después de que Agricultura desmintiera que su titular, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, intentara autorizar la contratación de servicios para ejecutar caminos vecinales sin licitación, como establece la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas.

    Este incidente presuntamente motivó la renuncia del encargado de Construcción y Reconstrucción de Caminos Vecinales, Eduard Francisco Marte Estrella, según una carta que circuló en redes sociales.

    La iniciativa forma parte del programa "Abriendo caminos", ejecutado por los Ministerios de Agricultura y Obras Públicas y Comunicaciones, junto al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri).

    Según una nota de prensa, el ministro de Agricultura explicó que esta intervención contempla una primera fase de habilitación de caminos mediante el uso de equipos propios en coordinación con Obras Públicas, mientras se desarrollan los procesos de licitación conforme a los plazos establecios por la ley 47-25.

    La primera habilitación se hará en el municipio de Villa Riva, en la provincia Duarte.

    RELACIONADAS

    Rutas priorizadas

    Durante una reunión con su homólogo de Obras Públicas, Espaillat Bencosme indicó que se definió "una ruta crítica" junto a los directores regionales y técnicos de Agricultura para priorizar las zonas con mayores necesidades dentro de las ocho regionales que conforman la institución, para así garantizar una ejecución "ordenada y eficiente".

    Aseguró que el mal estado de los caminos vecinales representa "un reclamo constante" de los productores agropecuarios. 

    "Estamos confiados en que tendremos resultados positivos porque estamos trabajando de manera articulada. Este acompañamiento de Obras Públicas y el Indhri nos permitirá avanzar en esta primera fase y continuar cumpliendo con el cronograma de trabajo establecido, basado en las necesidades levantadas por nuestros equipos técnicos", expresó.

    El funcionario enfatizó el compromiso del Gobierno con la modernización del campo, la mejora de las condiciones de vida de los productores y el impulso de la agropecuaria nacional, con miras a consolidar la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible del sector.

    Desempeño del sector agropecuario

    Espaillat Bencosme destacó que el sector agropecuario continúa siendo uno de los pilares de la economía nacional, como lo evidencia el más reciente informe preliminar del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE), en el que la agropecuaria registró un crecimiento de 3.2 %, en los primeros dos meses del año, impulsado por el aumento en la producción de rubros como aguacate, plátano, guineo, huevos y leche, entre otros.

    Finalmente, señaló que estos resultados constituyen un estímulo para continuar fortaleciendo las políticas públicas orientadas a garantizar la seguridad alimentaria del pueblo dominicano.

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