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Cacao
Cacao

Las exportaciones de cacao alcanzaron los 669 millones de dólares en 2025

De acuerdo al MICM, el precio del cacao exportado por RD equivale a los US$7,798 por tonelada

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    Las exportaciones de cacao alcanzaron los 669 millones de dólares en 2025
    Imagen ilustrativa del cacao. (FOTO: DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES MICM.)

    Las exportaciones dominicanas de cacao alcanzaron los 669 millones de dólares en 2025, equivalente a un crecimiento interanual del 55 %, de acuerdo con datos del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

    Según el ministerio, el precio promedio del cacao exportado por República Dominicana alcanzó los 7,798 dólares por tonelada en 2025, para un incremento de 6 % respecto al año anterior. El comportamiento de los precios tuvo un peso importante en el crecimiento del valor exportado durante ese período.

    Festival del Chocolate

    Estas informaciones representan algunos de los elementos que acompañarán la sexta edición del Festival del Chocolate Dominicano, que se celebrará del 11 al 13 de septiembre en Santo Domingo.

    El festival dedicará parte de su programación a mostrar cómo el cacao se transforma en productos de mayor valor agregado, a través de la participación de chocolateros y marcas locales que presentarán sus diferentes propuestas al público.

    La actividad contará con la participación de más de 18 marcas de chocolate dominicano, que exhibirán productos derivados del cacao y compartirán información sobre sus procesos de elaboración. La programación incluirá catas, degustaciones, cooking shows y actividades para niños.

    Más allá de la exhibición de productos, el festival permitirá al público conocer distintas etapas de la cadena de valor del cacao, desde la materia prima hasta su transformación en chocolate y otros derivados.

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