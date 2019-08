$!Barrick dice ha dado más beneficios al país que retorno recibido por inversión

“En el caso de nosotros, de lo que son nuestros accionistas han recibido solamente US$1,200 millones eso incluye la recuperación de inversión, que la recuperación de inversión nosotros lo lograremos a partir del año 2026. Hasta el 2026 no vamos a recuperar la inversión, cuando me refiero a la inversión es el monto inicial que se invirtió para construir la mina, entonces eso es como que en el año 2008 invertimos 100 y ahora en el 2019 solamente hemos recibido 25”, expresó.

Precios del oro

Actualmente el precio del oro está a US$1,500 la onza, lo que permite a la Barrick mayor flexibilidad, debido a que en otros momentos el oro ha bajado a menos de US$1,000.

Las proyecciones que ha tenido la empresa han sido sobre la base de un oro a US$1,200, pero esto no se puede garantizar por las variaciones del mercado.

“La verdad es que también hay mucha gente que piensa que el oro solamente se utiliza en joyería, o en reservas de países, pero el oro se utiliza en muchísimas cosas, que a veces los fundamentalistas dicen que no quieren minería, y yo digo bueno, pero hay que ser consistente; si usted no quiere minería tendrá que meterse en una caverna porque sin minería no hay nada, es decir, no podríamos estar aquí en este edificio” finalizó la ejecutiva.