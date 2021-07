$!Barrick reitera que sus operaciones no contaminan

Barrick Pueblo Viejo insistió este miércoles en que sus operaciones de extracción de oro no están contaminando el medio ambiente, cómo denuncian algunos sectores.

Con fines de aclarar las versiones, la empresa organizó un recorrido por la mina, ubicada en el municipio Cotuí, provincia Juan Sánchez Ramírez.

Al iniciar las explicaciones a la prensa, Juana Barceló, presidenta de la empresa, recalcó que, aunque se dice que están contaminando ríos, eso es incorrecto. La ejecutiva quiere dejar claro la situación en momentos en que la minera busca ampliar la capacidad de sus operaciones, bajo el alegato de una baja experimentada en los últimos años en la concentración de oro extraíble.

Aunque esa ampliación de explotación se haría dentro de la propia área de mina, requieren una facilidad de relave o presa de cola que han pensado construir en la localidad Cuance, en Monte Plata, debido a la cercanía con la planta, pero que, ante el rechazo de esas comunidad, no han logrado realizar siquiera los estudios de impacto ambiental que determinen si es factible o no. Por eso favorece la disposición del ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, quien anunció recientemente que una empresa internacional deberá ser la que estudie y determine si se puede o no colocar la presa en Cuance.

Barceló dice que tienen una política de puertas abiertas para que todo el interesado pueda ir y verificar cómo son sus operaciones. El recorrido al que invitó a la prensa, se inició justo en la presa de cola de El Llagal, una extensa laguna de lodo de 290 hectáreas que recibe allí el residuo del proceso de producción.

Mauricio Quiroz, gerente de Medio Ambiente de la empresa, asegura que todo el residuo que allí llega, compuesto en partes iguales de agua y tierra que vierte mediante tuberías, no tiene contaminantes.