$!Centrales sindicales preparan propuesta para debatir aumento salarial más allá de un porcentaje

El presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), Rafael –Pepe- Abreu, reveló que las centrales sindicales están trabajando en la creación de una propuesta con miras al debate en el marco del Comité Nacional de Salarios (CNS) a partir de junio de este año, que vaya más allá de un porcentaje, como siempre se ha hecho en la República Dominicana.

“Ya nosotros estamos, como movimiento sindical, preparando una propuesta que esta vez va a estar acompañada no solo en solicitar el tema del aumento salarial puro y simple. Estamos trabajando, también, con miras a acompañar nuestra propuesta de una posición que también empuje, además, el tema de la reactivación económica, de cómo el salario ayude a reactivar la economía”, expresó Abreu.

Pero, además, también buscan que el Gobierno se involucre ahora en el tema salarial de una manera distinta a como ha sido la tradición.

“La tradición es que uno vaya al Comité de Salarios y el involucramiento se limita a estar presente ahí, prácticamente moderando la actividad y nosotros entendemos que no necesitamos un Gobierno moderador, sino proponente”, indicó el dirigente sindical.

Explicó que cuando el presidente de la República, Luis Abinader, recibió al sector sindical, una de las cosas que expresó a los representantes de los trabajadores fue que estaba dispuesto a que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd) también formara parte de ese proceso.

“Eso le daría otro carácter a la discusión porque uno de los temas que nosotros estamos viendo es que el salario per se, unos pesos más, no son solo la solución, si no tenemos una política de vivienda, transporte, salud, educación, por poner eso como ejemplo. El salario real se convierte en sal y agua”, enfatizó Pepe Abreu.

El secretario general de la Central Autónoma Sindical Clasista (CASC), Gabriel del Río Doñé, dijo que también las centrales sindicales están buscando que, a través de una gran concertación social, se les pueda buscar solución a todas las problemáticas del país y que la pandemia ha complicado.

“Nosotros hemos dicho que el aumento salarial debe tener en cuenta lo que es un salario real y salario vital que permite una vida digna al trabajador junto su familia, que puedan estar decentemente”, indicó.

Indicó que las centrales sindicales han iniciado un proceso de investigación con sus técnicos para ver la situación de los aumentos del costo de la vida. Y en ese orden de ideas, están trabajando para ver las posibilidades de llegar a un acuerdo con los sectores empresariales.

“El estudio va a trazar pautas para decir qué porcentaje podemos determinar, pero nosotros, más que un salario, estamos buscando fórmulas para que el salario no sea solamente un porcentaje, sino que sea una fórmula como especie de complemento”, explicó Gabriel del Río.

Economistas entienden que el método para debatir aumentos salariales debe ser modificado porque el comportamiento que ha tenido la economía dominicana en los años antes de la pandemia es para que en el país se tengan otros salarios.

“Con el tema salarial hay un reto importante por el mismo hecho de que se ha complicado por los incrementos importantes debido la inflación importada que está viviendo la República Dominicana. Todo esto ha hecho que el salario real básicamente se deteriore y el costo de la canasta básica familiar se haya incrementado durante los últimos meses”, explicó Antonio Ciriaco, vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

El economista planteó que el costo de la canasta básica para el primer quintil ronda los 21,400 pesos; sin embargo, el salario mínimo más alto que se paga en la República Dominicana es de alrededor de 17,700 pesos, por lo que hay una brecha que, para cerrarla, habría que hacer incrementos salariales que sobrepasen el 20 %.

Dijo que las partes involucradas deben buscar un punto de equilibrio porque la actual situación es muy difícil, tanto para la clase trabajadora, que ha visto una reducción importante de su salario real y ha visto también incremento en el costo de la canasta básica fruto de una inflación importada, pero también para el caso de los empleadores que obviamente se han visto afectados por el tema de la pandemia.

Para el coordinador de la carrera de economía del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), Rafael Espinal, en cuanto al salario mínimo, considera que evidentemente tiene un rezago respecto a la inflación acumulada y se mantiene por debajo del salario real previo a la crisis de 2003.

“En nuestra opinión debería haber una indexación anual de todos los salarios”, indicó el catedrático.

Señaló, además, que los últimos informes de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) muestran una recuperación del empleo lenta, pero continúa. Sin embargo, agrega que los empleos perdidos en el sector turístico se mantienen.

Espinal apuntó que también el empleo informal de las pymes sigue muy afectado por el cierre parcial de la economía.

“La lenta recuperación de principios de año es un elemento que ha afectado la recuperación habida a finales de 2020. Ahora, la ampliación del horario hasta las 9:00 de la noche está mejorando el reintegro al trabajo”, precisó el coordinador de la carrera de economía del Intec.

Aumento salarial

En julio de 2019, el Comité Nacional de Salarios (CNS) aprobó un incremento salarial de un 14 % para los empleados del sector privado no sectorizado. Luego de ese aumento, el salario mínimo más alto del sector privado se ubicó en RD$17,610; las medianas empresas pagan un salario de RD$12,107 y las pequeñas empresas pasaron a pagar un salario de RD$9,411 a RD$10,728 tras el aumento del 14 %.