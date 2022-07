Para las compañías, especialmente para las que suplen bienes de consumo recurrente, no es siempre fácil aumentar sus precios de venta. En el caso de productos que se adquieren sólo ocasionalmente, como un televisor o una nevera, los consumidores anticipan que les van a costar más que lo que tiempo atrás pagaron por ellos, razón por la que no se sorprenden cuando ven que los nuevos productos están más caros. Pero si se trata de artículos que son parte de la canasta personal o familiar, perciben el incremento de inmediato y pueden reaccionar comprando un producto sustituto o uno equivalente de otra marca.

Para evitar que eso ocurra, algunos suplidores recurren a una estrategia alternativa. En lugar de subir el precio, reducen el volumen.

Esa práctica se ha estado llevando a cabo durante mucho tiempo, y continúa utilizándose por la sencilla razón de que da buenos resultados. La mayoría de los consumidores no se dan cuenta de lo sucedido, sobre todo si el envase sigue teniendo el mismo tamaño, lo que hace preferible para los suplidores bajar el peso por unidad y no el número de unidades contenidas en un paquete. Y si los compradores se dan cuenta, los estudios de mercado indican que ellos tienden a aceptar las disminuciones de volumen con mayor facilidad que las alzas de precio. En todo caso, los suplidores no suelen informar ni advertir a los clientes acerca de lo acontecido.

Aunque ciertos fabricantes alegan que en varios casos el menor volumen contribuye a reducir el desperdicio por porciones no consumidas, la motivación primordial es traspasar los aumentos de costo a los usuarios. Y el incentivo de hacerlo es más intenso en épocas de inflación como la que se vive actualmente.

En efecto, así dice demostrarlo una evaluación realizada el mes pasado en los EE.UU. por Consumer World. Pudo constatar disminuciones de volumen en cereales, chocolates, papel higiénico y varios otros renglones que se importan aquí, las que califica como incrementos encubiertos de precio.