Minería digital

Es obvio que el auge de los trabajos a distancia no ha sido igual en todos los sectores de la economía. No es lo mismo, por ejemplo, comprar un perfume por internet que fabricar un sofá para la sala. Hacer lo primero ha llegado a ser sencillo, con el apoyo de los sistemas de pago por tarjeta y los servicios de entrega a domicilio. Hacer lo segundo, en cambio, involucra operarios que trabajan con objetos y equipos a lo largo de procesos con varias fases y características.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la revolución digital va mucho más allá del trabajo remoto, y esta última posibilidad es sólo una de las múltiples consecuencias de dicha revolución. En ese sentido, su incidencia es más amplia, y alcanza a las actividades agrícolas e industriales. Aun así, podría esperarse que el impacto sobre algunos sectores no sea significativo.

Uno de esos sectores es la minería. A primera vista parecería que los avances digitales no tienen mayor cabida en labores como excavaciones, extracción y transporte de materiales. No obstante, según expertos en el área, eso no es cierto. Admiten que la minería entró con retraso al mundo digital, pero añaden que se está poniendo al día con rapidez. Y mencionan a ese respecto el empleo de análisis computarizados de datos, el uso de inteligencia artificial, las técnicas tridimensionales de modelación, las exploraciones vía drones y satélites, y la llegada de lo que se conoce como el internet de las cosas, este último capaz de vincular y programar el funcionamiento de las maquinarias.

Cifras provistas por la empresa consultora Baker McKenzie revelan que el mercado para la minería inteligente, incorporada a los métodos digitales, fue de alrededor de siete mil millones de dólares durante el 2019, y se calcula será el triple en el 2025.

La firma destaca el impacto sobre el manejo de los desechos, reemplazo de combustibles fósiles, protección contra ataques cibernéticos, reducción de acciden- tes y uso de equipos automatizados.