Aprobación con tope de proyecto sobre tasa cero a productos satisface a unos, pero sigue la oposición

Mientras representantes de los comerciantes apoyan la aprobación en el Senado del proyecto de ley que grava con tasa cero por seis meses a productos alimenticios, con un nuevo párrafo que faculta a una comisión para limitar con topes cuantitativos los rubros a importar, el sector empresarial sigue inconforme y también los partidos de oposición.

Ayer, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, explicó que una comisión de importación de productos agrícolas, integrada por la cartera que representa, los ministerios de Industria, Comercio y Mipymes, y de Hacienda, y por la Dirección General de Aduanas, entre otras, filtrarán los artículos que se importarán con tasa ceso de arancel para solo traer lo que “el país necesita y requiere y tiene déficit, no para traer lo que hay abundancia y lo que hay en producción”.

Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), está de acuerdo con la existencia de una comisión. “Porque de esta forma entrarán las cantidades necesarias de productos de la agropecuaria que no afecten la producción local, específicamente en el caso de los pollos”, dijo. “Además, se tiene que limitar la importación de ajo de China y habichuelas pintas, para que no se importe una cantidad exorbitante”.

El proyecto de ley ordinaria aprobado por el Senado anteayer, que de manera provisional grava con tasa cero el arancel de aduanas de 67 subpartidas alimentarias, incluye una modificación sobre limitación de topes cuantitativos a importar, agregada previamente por los diputados al documento que originalmente sometió el Poder Ejecutivo el pasado 10 de marzo.

“La Comisión para las Importaciones Agropecuarias podrá limitar con topes cuantitativos, vía cuotas, la importación de estos productos y determinará los mecanismos de administración correspondientes para cada caso”, dice el Párrafo III agregado al proyecto original que busca disminuir los precios de una serie de alimentos de alto consumo en un contexto de inflación influenciado por factores externos, como la guerra de Rusia y Ucrania.

“Para los productos de la Rectificación Técnica -prosigue el Párrafo-, la Comisión dispondrá una cuota de importación previo a la aplicación de la tasa cero (0). La Comisión incluirá, en su proceso de discusión y análisis para determinación, a los representantes de los sectores productivos correspondientes”.

José Díaz, presidente de Federación Nacional de Comerciantes de la República Dominicana (Fenacerd), apoya el proyecto aprobado. Sin embargo, Ricardo Rosario, presidente de la Central Nacional de Detallistas Unidos (Cendu), aunque apoya que se promulgue como lo pasó el Senado, analiza que los problemas van más allá de la tasa cero. “Porque hay desabastecimiento en los mercados internacionales, lo que genera precios especulativos que, aunque tú le pongas tasa cero, al final te van a seguir llegando altos a la República Dominicano”, indicó.

Entre las 67 subpartidas que tendrán tasa cero por seis meses están variaciones de carnes de res, pollo y cerdo, leche en polvo, habichuelas, ajo, harina, aceites, pastas y maíz, entre otros.

La pieza, sometida por el Poder Ejecutivo el 10 de marzo pasado, recibió el voto favorable de 19 de los 29 senadores presentes, en una sesión marcada por fuertes discusiones entre los integrantes de los principales bloques partidarios.

Ayer, desde el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el secretario de asuntos agropecuarios, Adriano Sánchez, señaló que la aprobación “es lamentable debido a que con ese accionar no se disminuirán los altos precios de los alimentos”.

Indicó que desde el gobierno se promueve la ley de tasa cero, con la cual “se privilegia las importaciones de alimentos”, en vez de producir en la inmensa “superficie de tierras baldías y de elevada calidad” existente en el país.

Sobre este particular el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, señaló que no es la primera vez que el PLD externa opiniones negativas sobre el proyecto de ley en cuestión, por lo cual difiere de ellos.

"Hay desabastecimiento en los mercados internacionales, lo que genera precios especulativos que, aunque tú les pongas tasa cero, al final te van a seguir llegando altos a la República Dominicano" Ricardo Rosario Presidente de la Central Nacional de Detallistas Unidos “

De su lado, el vocero del bloque de diputados del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), Julito Fulcar, aseguró que los partidos de oposición no querían esa ley, no porque les interesan y preocupan los productores nacionales, sino porque su política es la de procurar que el gobierno de Luis Abinader “no haga nada a favor de la población”.

La diputada peledeísta Mercedes Rodríguez aseguró que el PLD estará vigilante de que la nueva normativa, de ser promulgada, no se extienda más del periodo de seis meses para el cual fue aprobada. La aplicación de la tasa cero comenzará una vez entre en vigencia la ley.

En marzo pasado, el director general de Impuestos Internos, Luis Valdez Veras, aseguró que dicha disposición transitoria no afectará las recaudaciones proyectadas por el gobierno para este 2022.

El sacrificio fiscal que representará dicha medida para el gobierno sería de unos 267 millones de pesos, de acuerdo con lo informado en ese mes por el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Francisco Javier Paulino, tras reunirse los comisionados con representantes del Ministerio de Hacienda.

Empresariado insiste en otra vía

Durante los debates de la propuesta de ley en el Congreso Nacional, el empresariado planteó firme su oposición, argumentando que va en contra de la producción nacional. Ayer, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), vía su vicepresidente ejecutivo, César Dargam, observó que el proyecto no fue lo planteado inicialmente. Dijo que la posición del sector empresarial era un equilibrio entre buscar una respuesta para el consumidor y que no se vea afectado con la fluctuación de los precios, pero al mismo tiempo no afectar a los sectores productivos. Mediante una carta enviada en marzo al presidente de la Cámara de Diputados, la Asociación de Industrias de la República Dominicana indicó que “actualmente, las importaciones de los productos que se proponen en el proyecto de ley provienen en su mayoría de Estados Unidos a tasa cero, uno de los principales exportadores del mundo de estos productos, gracias al DR-Cafta”. Agregó que la eliminación de los aranceles a los países con los que República Dominicana no tiene acuerdos de libre comercio provocará que los productores locales sean afectados por importaciones desde estados donde se aplican prácticas de comercio desleales como el dumping.