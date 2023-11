ProConsumidor aboga por mecanismos para proteger a ciudadanos en comercio electrónico

La República Dominicana trabajará por la protección de los consumidores que utilizan el comercio electrónico para adquirir bienes y servicios, de acuerdo al director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (ProConsumidor), Eddy Alcántara, quien advierte que los países de la región no cuentan con las herramientas para garantizar los derechos a los ciudadanos que utilizan las plataformas digitales y que los proveedores están fuera de territorio.

"Ustedes conocen que es urgente avanzar hacia acciones que permitan abordar los problemas que atañen al comercio digital, como es confirmar la veracidad de la información de productos y provisiones, incluidas las plataformas, la seguridad de los productos vendidos en línea y la resolución de conflictos transfronterizos", indicó el funcionario.

Explicó que desde ProConsumidor se realizó un análisis de investigación, en el cual se detectaron las debilidades que tenían las normas de los países de Centroamérica, incluyendo la República Dominicana.

“Nos dimos cuenta que el comercio electrónico venía creciendo de manera vertiginosa y teníamos una situación de que la norma de cada país no podía resolver. Planteamos (en Ginebra) la necesidad de un abordaje serio para un acuerdo internacional en procura de garantizar los derechos de los consumidores cuando el proveedor está fuera del territorio”, señaló Alcántara.

Alcántara habló en el marco del evento que se realiza en el país, donde la República Dominicana asumió la presidencia del Foro Iberoamericano de Protección al Consumidor y del Consejo de Protección al Consumidor de Centroamérica y República Dominicana (Concadeco).

Aseguró que para el año 2040, el 80 % de todas las transacciones van a ser por la vía digital y de ese 80, el 65 % va a tener el proveedor fuera de territorio.

“Ninguna de las normas nuestras tiene alcance para poder exigir a un proveedor fuera de territorio que cumpla con el consumidor timado (engañar con promesas) fuera en cada uno de los territorios nuestros”, advirtió Alcántara.

Apuntó que, si el tema no es abordado, en el año 2040 las oficinas de protección de derecho al consumidor no tendrán razón de ser “porque no tendríamos la posibilidad de defender a nuestros consumidores, porque la mayoría de los proveedores estarán fuera de territorio”.

Aseguró que hoy que asume la presidencia del Concadeco, que lo componen 22 países, va a impulsar en la agenda ese tema junto a otros dos como la publicidad engañosa y el impacto de los precios y la inflación.

Publicidad engañosa

“Es necesario proteger a los consumidores de la publicidad que los induzca a engaño, sobre todo a los grupos de consumidores vulnerables y prestar atención a los influencers y otros temas emergentes”, dijo el director de ProConsumidor.

Asimismo, expresó que la actual coyuntura muestra una crisis a nivel mundial de aumento en los precios de alimentos y otros insumos de la canasta básica, medicamentos y transporte.

“Es necesario abordar y monitorear esos precios, poder hacer comparaciones y sacar conclusiones que ayuden a direccionar las políticas públicas de todos los países iberoamericanos”, argumentó.

Vicepresidenta Raquel Peña

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, pronunció el discurso de cierre del acto inaugural del foro, dio la bienvenida a la República Dominicana en nombre del presidente Luis Abinader, a todos los representantes de las agencias gubernamentales de protección al consumidor de los países de Iberoamérica presentes en el evento, que por primera vez se celebra en un país del Caribe.

“Considero oportuno iniciar mis palabras resaltando que, para la República Dominicana, representada por Pro Consumidor, en la persona de su director ejecutivo, Eddy Alcántara, asumir la presidencia del FIAGC es una valiosa oportunidad de continuar trabajando por el fortalecimiento de mecanismos para la coordinación y colaboración con sus pares regionales”, resaltó.

Peña dijo que: "Para nosotros, como país, resulta muy pertinente la celebración de eventos tan importantes como estos, que promueven la cooperación entre las agencias gubernamentales de protección al consumidor de Iberoamérica, a través del intercambio de experiencias sobre temas de interés común.

“Foros como este nos permiten ver oportunidades de mejora en cada desafío, para trabajar de manera conjunta como región, en la misión de mejorar el entorno de consumo y garantizar la confianza del consumidor”, agregó.

Raquel Peña destacó que “es tal la importancia que atribuimos a estos encuentros para los gobiernos y la integración regional, que en estos momentos el presidente Abinader se encuentra en los Estados Unidos, donde participará en encuentros con otros jefes de Estado miembros de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas (APEP)”.

Agregó que la protección al consumidor “es una prioridad global y, para seguir avanzando en este tema, la cooperación y el intercambio de información entre los países son fundamentales”.

Industria y Comercio y Mipymes

En el acto de apertura, también habló el viceministro del Ministerio de Industria, Comercio y Mypimes, Ramon Pérez Fermín, quien manifestó importancia de foros como estos, que dijo que, por encima de ejercicios académicos de gran valía, deben tener la vocación de impulso colectivo de iniciativas regionales en defensa de los consumidores.

“La tarea de tutelar y garantizar los derechos de los consumidores es y deberá ser compartida mancomunada, por lo que, todos, absolutamente todos los esfuerzos que hagamos para fortalecer nuestra región de dicho tópico, no solo es menester, sino una obligación ineludible”, agregó.

Pérez Fermín se refirió, asimismo, al comercio electrónico, uno de los temas a tratarse en el foro, manifestando que en la República Dominicana el comercio online ha registrado un crecimiento continúo, debido en gran parte al cambio de patrones de consumo y hábitos de la nueva generación de consumidores, acostumbrada cada vez más a utilizar Internet para informarse y realizar sus compras.

“El crecimiento del comercio electrónico está estrechamente vinculado con el desarrollo y la difusión de nuevas tecnologías de la información, así como de las infraestructuras de telecomunicaciones", indicó.

En este sentido, agregó que el país ha logrado avances importantes en el desarrollo de competencias digitales en la población y en el uso del Internet, donde más de un 86 % de la población conectada ocupa ya el 5to lugar de penetración de internet cuando se pone en contraposición con los países de Centro y Suramérica.