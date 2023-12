Cerdo asado: el alimento más demandado para la Nochebuena

La venta de cerdo asado tuvo buena acogida este año en víspera de la Nochebuena, según pudo constatar Diario Libre durante un recorrido por puntos de venta. Fue el producto navideño más demandado por la gente que buscaba completar con pollo para los que no gustan de ese alimento.

La libra se cotizaba a 500 pesos en todos los puestos de venta consultados. En el kilómetro 13 de la Autopista Duarte una gran cantidad de cerdos en puya esperaban por compradores. Algunos lo adquirieron por libra, medio cerdo y hasta completos.

Vendedores de este lugar dijeron que las ventas estuvieron buenas este año. Compradores como Martina Brito, consideraron que estaba caro, aunque igual que en otros años.

Lidia Feliz no come cerdo. Dijo que se le hizo un poco difícil conseguir pollo para la cena debido a que en algunos lugares a donde fue no tenían porque se habían agotados y en otros porque prefieren vender cerdo solamente.

En la avenida José Núñez de Cáceres es tradición la venta de cerdos, al igual que en la autopista de San Isidro y Villa Mella. La gente acudió temprano a comprar.

Tiendas de ropas y comercios

Otro escenario fueron las tiendas de ropas y calzados que estuvieron muy activas en la parte de las vías Duarte y la París. Muchos clientes colmaban algunas de las tiendas en busca de ropa para "estrenar" esta noche o mañana, en Navidad, como es tradición en algunas personas.

Supermercados como Carrefour y Sirena estuvieron con una gran cantidad de clientes, que en su mayoría demandaban alimentos asados, dulces y frutas navideñas.

En Carefour la gente hizo filas desde temprano porque ya es una costumbre que los compradores encuentren puerco asado y los demás alimentos de la cena navideña ya cocidos, explicó Thibeurll Chevalier, encargado de la tienda.