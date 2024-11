La producción nacional de miel supera los 700 mil kilos

República Dominicana, con sus diversos microclimas, es un lugar ideal para la producción de miel. Estas condiciones permiten obtener una miel única y de variados sabores.

Gracias a esto, la producción nacional de néctar de abeja ha ido creciendo. Actualmente supera los 700,000 kilos, de los cuales la mayoría se exporta a Estados Unidos, Francia y algunas islas del Caribe, y la otra parte se distribuye en el país.

Así lo afirmó el presidente ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), Osmar Benítez, durante el acto de apertura del XVI Congreso de la Federación Internacional Latinoamericana de Apicultura (FILAPI) 2024.

Además, destacó que se espera que para el 2025 se genere más de 1.2 millones de kilos de producción anual.

"La apicultura es todavía una actividad incipiente en el país, que ha ido avanzado progresivamente. Cada día tenemos personas nuevas incorporándose en sector. Ahora hay más de 100, 000 proyectos, con miras de expansión", indicó Benítez.

Aunque este rubro aún no genera muchos ingresos al país, dijo que hay muchos dominicanos interesados que no tienen proyectos, pero que quieren incorporarse a esta actividad económica. "Esto deja dinero cada dos meses y se vende, es muy rentable porque la inversión inicial no es tan cuantiosa", resaltó.

Señaló que la importación de miel ha disminuido, solo trayendo personal especializado.

Además se está desarrollando la multiplicación de abejas reinas para exportar.

Agricultora depende de las abejas

Destacó que las abejas forman parte importante de la producción agrícola, "cuando hay polinización, hay fructificación. La agricultura depende en más de un 80 % de este insecto ".

Te puede interesar Datos de cinco décadas revelan por qué las abejas producen menos miel

Nuevas maquinarias

Destacó que hay varias empresas extranjeras interesadas en instalarse en República Dominicana para dar servicio de extracción, producción, de la miel.

Añadió que el Banco Agrícola ya ha empezado a financiar proyectos, lo que se traducirá en mayores ingresos para los apicultores.

Agregó que el país ya cuenta con laboratorios para detectar el fraude de miel.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/13/whatsapp-image-2024-11-13-at-8.48.31-pm.jpeg Diputada por Santiago, Dilenia Santos (DIARIO LIBRE/CARMELI CLEMENTE)

Proyecto de Ley

La diputada por Santiago, Dilenia Santos, sometió un proyecto de Ley busca impulsar el sector apícola.

"Más que comercializar, queremos crear conciencia de las bondades que tiene la miel, pues se podría sustituir el azúcar y se podría erradicar la obesidad en el país" Dilenia Santos Diputada por Santiago “

Hace falta concienciar sobre el consumo de la miel

El presidente de la Federación Internacional Latinoamericana de Apicultura, Lucas Martínez, manifestó que en el país hace falta concienciar a la población sobre los beneficios del consumo de la miel , pues "se produce poco y se consume poco. Se deben crear estrategias conjuntas para impulsar la producción de la miel ".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/13/whatsapp-image-2024-11-13-at-7.54.47-pm.jpeg Presidente de la Federación Internacional Latinoamericana de Apicultura, Lucas Martínez. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI)

También añadió que el cambio climático y la industrialización siguen siendo un gran reto para la producción apícola en todo el mundo.

Inauguración de Filapi 2024

Con la participación de apicultores de 17 países, empresarios y autoridades nacionales, se inauguró el XVI Congreso Latinoamericano de Apicultura FILAPI 2024, en la Biblioteca Pedro Mir, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

FILAPI 2024 es organizado por la Federación Internacional Latinoamericana de Apicultura (FILAPI), junto a la Junta Agroempresarial Dominicana, Inc. (JAD), y se llevará a cabo del 13 al 16 de noviembre de 2024.

Este Congreso, considerado como el evento apícola más importante de Latinoamérica, es organizado cada dos años en diferentes países miembros de la Federación Internacional Latinoamericana de Apicultura.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/13/whatsapp-image-2024-11-13-at-7.54.48-pm--1.jpeg Inauguran XVI Congreso Latinoamericano de Apicultura FILAPI 2024. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI)

FILAPI 2024 es una plataforma única para que apicultores, investigadores, empresarios y amantes de la apicultura de todo el mundo se reúnan, compartan sus experiencias y conocimientos, y exploren las últimas tendencias en la industria apícola.

Este evento no sólo promocionará la apicultura dominicana a nivel internacional, sino que también será un catalizador para el desarrollo sostenible de este sector, proyectando a la República Dominicana como un referente en la apicultura a nivel de Latinoamérica y el Caribe.

Además reúne a apicultores, investigadores, empresarios y autoridades del sector, con el objetivo de intercambiar conocimientos y avances científicos en el ámbito de la apicultura.

FILAPI 2024 desarrollará una agenda que incluye conferencias, simposios y rondas de negocios centradas en los principales desafíos y oportunidades del sector apícola, donde se abordarán temas como el control de la varroa, la polinización, la meliponicultura y la mejora genética de las abejas, entre otros, con la participación de ponentes nacionales e internacionales.

Conjuntamente, se llevará a cabo una exposición comercial de productos relacionados con la apicultura, así como actividades de cata y degustación de mieles.

Además, se dedicarán espacios para reflexionar sobre el papel de la mujer en la apicultura y el fortalecimiento de los jóvenes en el sector, a través de talleres y mesas de trabajo.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/13/whatsapp-image-2024-11-13-at-7.54.48-pm--2.jpeg En el congreso se llevará a cabo una exposición comercial de productos relacionados con la apicultura. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI)