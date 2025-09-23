Industria y Comercio destaca avances de RD contra el comercio ilícito

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) destacó ayer el reconocimiento otorgado por la Transnational Alliance to Combat Illicit Trade (Tracit) a la República Dominicana, posicionando al país entre los menos vulnerables al comercio ilícito en América Latina y el Caribe.

Según el Índice de Comercio Ilícito 2025, que evaluó a 158 naciones, el país se ubicó en la posición 50 con un puntaje de 54.2 sobre 100, superando a economías como Argentina (54), Colombia (77), México (83) y Perú (78). En la región, República Dominicana comparte liderazgo con Uruguay (22), Chile (41) y Brasil (42).

Desde el MICM se ha impulsado una estrategia sostenida contra el comercio ilícito, en coordinación con las instituciones de la Mesa de Ilícitos.

El informe de Tracit valida estos esfuerzos, que incluyen decomisos históricos, sentencias firmes contra redes criminales y una reducción significativa en el contrabando de tabaco y alcohol adulterado, según una nota de prensa.

Asimismo, se destaca el fortalecimiento de capacidades del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías con inteligencia, tecnología y presencia en todo el territorio.

El titular del MICM, Víctor -Ito- Bisonó, indicó que "este resultado reafirma que en la República Dominicana lo ilegal se combate con determinación.

El fortalecimiento de nuestras instituciones y la cooperación con el sector privado han permitido que hoy el país se posicione como un referente regional en la lucha contra el comercio ilícito.

Este avance es una señal de confianza para la inversión y una garantía de protección para nuestros ciudadanos."