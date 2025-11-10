Precios del petróleo suben ante posible fin de parálisis presupuestaria en EE. UU.

El mes pasado, Estados Unidos impuso sanciones a los dos mayores productores de petróleo rusos -Rosneft y Lukoil - debido a la negativa de Rusia a poner fin a la guerra en Ucrania. ( FUENTE EXTERNA )

Los precios del petróleo subieron levemente el lunes, impulsados por el posible fin de la parálisis presupuestaria en Estados Unidos.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en enero, aumentó un 0,39% a 64,06 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en diciembre, ganó un 0,68% a 60,13 dólares.

¿Qué factores impulsan la subida del precio del petróleo?

Los operadores se aferran a la esperanza de que los legisladores estadounidenses asignen próximamente fondos al gobierno federal -cerrado parcialmente desde el 1 de octubre-, una noticia percibida como positiva para la demanda de crudo.

En el ámbito geopolítico, "la intensificación de los ataques ucranianos" contra las instalaciones petroleras rusas podría también "ejercer presión al alza sobre los precios", estimó Gregory Brew, de Eurasia Group.

El mes pasado, Estados Unidos impuso sanciones a los dos mayores productores de petróleo rusos -Rosneft y Lukoil - debido a la negativa de Rusia a poner fin a la guerra en Ucrania. Y ha pedido a los países compradores que "se desvinculen" de las fuentes de energía rusas.

¿Qué expectativas tienen los operadores sobre el mercado petrolero?

Sin embargo, Bart Melek, de TDties, dijo a la AFP que el gobierno de Donald Trump no parece "realmente dispuesto a restringir de manera significativa el suministro mundial de petróleo". Mencionó como reveladora la exención la semana pasada a Hungría, que depende en gran medida del crudo ruso.

Paralelamente, los operadores esperan la publicación a mitad de semana de varios informes, incluido el mensual de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (Opep++), así como el de perspectivas mundiales de oferta y demanda de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).