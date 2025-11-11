La inflación interanual se sitúa en 4.23 % a octubre; incide el alza de precios en los alimentos

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó hoy que la inflación interanual se situó en 4.23 % a octubre del 2025, tras registrar que el índice de precios al consumidor (IPC) tuvo una variación mensual de 0.55 % en ese mes.

Aunque la inflación se ha mantenido dentro del rango meta de 4.0 % +/- 1.0 % durante 30 meses consecutivos, representa la tasa más alta alcanzada hasta entonces.

En octubre del 2024, la inflación interanual se encontraba en 3.39 %, mientras que en septiembre de este año, la inflación interanual fue de 3.51 %.

En su reporte, el órgano monetario destaca que la inflación subyacente interanual –que excluye artículos de gran variabilidad en sus precios para extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria– se ubicó en 4.67 % a octubre.

Al analizar los resultados de la variación mensual del IPC general correspondiente a octubre del 2025, se observa que los grupos de mayor incidencia en la inflación fueron Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, Transporte, Restaurantes y Hoteles, y Bienes y Servicios Diversos, que en conjunto explicaron aproximadamente el 90 % de la inflación del mes.

Alimentos y bebidas no alcohólicas

Más de la mitad de la inflación del mes de octubre se explica en la variación de 1.13 % del grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas que respondió, principalmente, a los incrementos en los precios de los plátanos y guineos en sus distintas variedades, cuyas plantaciones se vieron afectadas por intensas lluvias durante gran parte del mes, incluyendo el impacto inicial de la tormenta Melissa.

"En este sentido, los fenómenos climatológicos han tenido su efecto en las regiones productivas, lo que se ha reflejado en el alza de los precios de algunos alimentos con gran ponderación en la canasta familiar.

Otros rubros alimenticios que registraron aumentos fueron las verduras, yuca, tomates, limones agrios, ajíes, arroz, guandules, bacalao y leche líquida. Algunos productos como el pollo fresco, naranjas, ñame y zanahorias experimentaron reducciones de precios que contribuyeron a que la inflación de este grupo fuera de menor magnitud.

Variación de otros grupos

Respecto al índice del grupo Transporte, el reporte indica que éste presentó una variación del 0.54 % debido a las alzas evidenciadas en los precios de los vehículos, las tarifas del pasaje aéreo y algunos servicios de transporte terrestre.

El IPC del grupo Restaurantes y Hoteles exhibió una tasa de variación del 0.65 %, resultado de las alzas en los precios de comidas preparadas fuera del hogar como el plato del día, servicio de víveres con acompañamiento, servicio de pollo, entre otros.

De igual manera, el índice del grupo Bienes y Servicios Diversos presentó un incremento del 0.44 % explicado por la subida de precios en los servicios de cuidado personal, particularmente en el lavado, peinado y corte de pelo.

En cuanto al rubro Comunicaciones, dicho grupo reflejó una variación del 0.36 % por las alzas de precios en los servicios combinados de telecomunicaciones, específicamente los relacionados con la transmisión de datos en línea (streaming).

Otros grupos que registraron aumentos en sus precios fueron el de Bebidas Alcohólicas y Tabaco (0.70 %), en gran medida por el comportamiento de los precios de la cerveza, así como el de Salud (0.33 %), fruto del incremento de precios verificado en algunos productos farmacéuticos.

Inflación de bienes transables y no transables

El reporte del BCRD indica que el IPC de los bienes transables experimentó un crecimiento del 0.81 % en octubre de 2025, lo que responde al incremento de precios en los bienes alimenticios, los vehículos, la cerveza y el pasaje aéreo. La inflación de los bienes y servicios no transables se situó en 0.30%.

Inflación por regiones geográficas

El Banco Central señala que la inflación por regiones geográficas en octubre muestra que la región Ozama, que comprende el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, experimentó una variación del 0.60 %, la región Norte o Cibao del 0.51 %, la Este del 0.48 % y la Sur del 0.55 %.

La tasa más pronunciada verificada en la región Ozama obedece a una mayor contribución del grupo Transporte debido a los incrementos de precios de los vehículos, pasajes aéreos y algunos servicios de transporte terrestre.

En contraste, la inflación más baja observada en la región Este se explica por un menor aporte del grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas.

Inflación por quintiles

El BCRD concluye que los resultados de los índices de precios por estratos socioeconómicos evidenciaron una tasa de inflación de 0.61 % para los quintiles 1, 2 y 3.

En tanto que los quintiles 4 y 5 registraron variaciones del 0.58 y 0.55 %, respectivamente.

El comportamiento de las tasas de variación de los quintiles 1, 2 y 3 obedeció a una mayor incidencia del grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas.

En lo que respecta a los estratos de mayores ingresos (4 y 5), la inflación estuvo determinada principalmente por la contribución conjunta de los grupos Alimentos y Bebidas No Alcohólicas y Transporte.