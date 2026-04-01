El costo de la higiene, el cuidado personal y salud se incrementó hasta un 6.7 %

El costo de servicios como la barbería se incrementaron un 6.7 % en el último año. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

Bañarse, mantener el hogar limpio, ir a una consulta médica con un pediatra o cardiólogo o comprar productos farmacéuticos como antibióticos o antigripales fueron parte de los artículos y servicios para los cuales los dominicanos tuvieron que buscar más dinero para adquirirlos durante el último año.

El índice de precios al consumidor (IPC) en esos bienes o servicios muestran variaciones acumuladas de entre un 3.1 % y un 6.7 % desde febrero del año pasado a igual mes de 2026, de acuerdo con los registros del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Los servicios de cuidado personal (lavado y peinado de pelo; corte, afeitada y cerquillo, arreglo de uñas de pies y manos, entre otros) fue el que más se incrementó en el último año, con un 6.7 %, al pasar de un IPC de un 157.04 a 172.88 en el citado período.

Aunque con una ponderación dentro de la canasta básica familiar inferior al del grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas, el transporte o la vivienda, el de salud registró una variación de un 5.3 % desde febrero de 2025 a ese mismo mes de este año, impulsado, entre otras cosas, por los servicios médicos y los productos farmacéuticos.

Las estadísticas del BCRD indican que el costo de los servicios de salud sufrió un alza de un 6.2 %, al pasar de un índice de precios de 136.32 a 144.75. Dentro de ese subgrupo se registraron incrementos en las consultas para médico general, cardiólogo, ginecólogo, pediatra, los servicios dentales, entre otros.

De igual forma, los productos farmacéuticos sufrieron una variación al alza de un 5.4 %, influenciado por incrementos en la insulina, vitaminas, antiinflamatorios, analgésicos, el complejo b, entre otros medicamentos.

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Durante el último año, la economía dominicana sufrió un alza considerable en la inflación, llegando a ubicarse en un 4.98 % el pasado enero, cerca del rango meta de las autoridades monetarias, establecido en 4.0 % ± 1.0 %, aunque en febrero de este año logró desacelerarse y situarse en 4.67 %, según el BCRD.

Higiene de hogar y personal

Sin embargo, no solo los servicios o productos vinculados a la salud o al cuidado estético sufrieron variaciones positivas desde febrero del año pasado. Los artículos de higiene, tanto para el hogar como personal registraron un alza de un 3.1 % y un 3.9 %.

El índice de precios al consumidor en los artículos de cuidado personal pasó de 131.46 en febrero de 2025 a 136.64 el mes pasado, para una variación de un 3.9 %. Dentro de ese subgrupo, el jabón, los pañales desechables, desodorantes, papel higiénico, entre otros sufrieron incrementos.

Asimismo, el IPC de los artículos para la higiene del hogar registró una variación de un 3.1 %. El costo de los detergentes, el cloro, las escobas y suaper, entre otros bienes de ese tipo, impulsó el indicador en ese subgrupo.