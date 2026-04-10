Alza de combustibles dispara los precios de alimentos y servicios en el país

El alza del combustible afecta a alimentos de la canasta básica. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Ante la incertidumbre global derivada del conflicto en el golfo Pérsico, el alto precio del petróleo no solo afecta al costo de los combustibles en el país; también se comienza a sentir en los precios de productos y servicios.

Comerciantes afirmaron ayer que, después de que el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes dispusiera aumentos a los precios de los combustibles a partir de marzo pasado, los botellones de agua purificada, que costaban 60 pesos, han subido entre 16 y 40 pesos en algunos colmados.

La unidad del café ha subido cerca de cinco pesos y actualmente se vende cercano a los 40. El galón de aceite de soya subió a 290 y 300 pesos aproximadamente en una casa mayorista, para un aumento entre 40 y 50 pesos, seguidos de los cigarros y la leche.

La cebolla también se ha incrementado, puesto que anteriormente se vendía entre 45 y 55 pesos la libra en colmados, y ahora está entre 65 y 70 pesos. Papas, ajos, jugos, refrescos, azúcar y demás productos también han aumentado su precio, según un sondeo en mercados y consumidores.

La queja de algunos vendedores radica en la falta de comunicación de los mayoristas, donde estos últimos no les informan previamente sobre los aumentos de los precios de los productos, según manifiestan.

Al recorrer mercados de alimentos, se confirmó que el precio de la carne de res ha aumentado de 170 a 200 pesos la libra. Sin embargo, el arroz, los plátanos, la carne de cerdo y pollo se mantienen estables en algunos locales, pero en otros sus precios fueron al alza.

Belleza y transporte

Dueños de barberías se preparan para incrementar las tarifas de sus servicios, derivado del encarecimiento de insumos como el papel higiénico, gel, navajas y máquinas de recortar.

Aunque algunos salones de belleza también se preparan para hacer ajustes, en otros ya los materializaron. Está el caso de un salón en Los Mina, Santo Domingo Este, donde se aumentó 250 pesos al servicio de lavado.

En torno al precio del pasaje, este se mantiene estable en algunas rutas de guaguas y otras aumentaron hasta cinco pesos.