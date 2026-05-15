Desde el "plato del día" hasta los alquileres: los bienes y servicios que se encarecieron en abril

Tomates y ajíes, productos que subieron de precio el mes pasado. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Es conocido por los residentes en la República Dominicana el aumento de precios que sufrieron la mayoría de los combustibles, desde que estalló en conflicto en Medio Oriente. Pero, además de las alzas de los hidrocarburos, otros productos de consumo masivo han encarecido su costo, impactando el bolsillo de los consumidores.

En abril, bienes alimenticios como el café, el agua purificada, los refrescos, aguacates, ajíes, el bacalao, las naranjas, la yuca, los limones agrios y los tomates registraron incrementos en sus precios, haciendo que la inflación del mes fuera de un 0.49 % y la interanual superara el rango meta, ubicándose en un 5.11 %.

El grupo de transporte alcanzó una tasa de variación de 1.78 %, siendo el de mayor aporte en la inflación de abril, al explicar el 61.94 % de la misma, impulsada por el alza en los combustibles, según indicó el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

En este grupo se evidenciaron incrementos en los precios de los pasajes interurbanos en autobuses de empresas privadas y en el servicio de motoconcho, mientras que las reducciones estacionales en las tarifas de los pasajes aéreos y en los precios de los automóviles y motocicletas atenuaron parcialmente el aumento de este grupo.

Plato del día y cuidado personal

El índice de precios al consumidor (IPC) de los bienes y servicios diversos presentó una variación de un 0.67 % en abril, como resultado del incremento en el costo de los servicios de cuidado personal.

Respecto a la tasa de inflación de 0.49 %, verificada en el grupo restaurantes y hoteles, la misma obedece a alzas de precios en los servicios de comidas preparadas fuera del hogar, destacándose el "plato del día", el servicio de víveres con acompañamiento y el servicio de pollo.

En tanto, la tasa de variación del grupo recreación y cultura se situó en un 1.05 %, debido a aumentos de precios en los paquetes turísticos.

El rubro vivienda exhibió una tasa de un 0.18 %, sustentada principalmente en el aumento de los servicios de alquiler.

Los que redujeron su precio

Productos como el pollo fresco y los plátanos en todas sus variedades registraron reducciones en sus precios durante el pasado mes, de acuerdo con el BCRD.

De igual forma, el IPC del grupo comunicaciones exhibió una tasa de variación de -0.11 %, debido a las disminuciones de precios en los equipos celulares y en los servicios combinados de telecomunicaciones, específicamente los relacionados con la transmisión de datos en línea (streaming).