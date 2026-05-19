Alzas en combustibles han costado más de RD$2,278 millones a consumidores, dice Ng Cortiñas

El economista Haivanjoe Ng Cortiñas llamó al Gobierno a mantener la vigilancia sobre la inflación y adoptar medidas que contribuyan a aliviar el impacto sobre los alimentos y el transporte. ( FUENTE EXTERNA )

El economista Haivanjoe Ng Cortiñas afirmó que luego que el gobierno comenzó a disponer aumentos en los precios de las gasolinas a partir de marzo, los consumidores han tenido que pagar alrededor de 2,278 millones de pesos adicionales, situación que, a su juicio, está agravando las presiones inflacionarias y afectando los bolsillos de la población.

Explicó que los incrementos acumulados de 41 pesos por galón en la gasolina premium y de 33 pesos en la gasolina regular ya están teniendo efectos directos sobre el transporte, la distribución de mercancías y el costo general de vida de los hogares dominicanos.

Efectos en la inflación y el costo de vida

Ng Cortiñas sostuvo que el impacto de los combustibles sobre los precios internos comienza a reflejarse en la inflación, cuya variación interanual alcanzó cerca de 5.11 %, colocándose por encima del límite superior del rango meta establecido por el Banco Central.

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Indicó que la situación se torna aún más preocupante cuando se observa que los alimentos indispensables para el consumo diario registran aumentos cercanos al 8 %, golpeando con mayor fuerza a los sectores de menores ingresos.

Señaló que, como consecuencia del aumento del costo de la vida, alrededor de 3.1 millones de dominicanos ya ni siquiera logran cubrir el costo de la canasta básica correspondiente a los sectores de menores ingresos, situación que calificó como "dramática" desde el punto de vista social y económico.

"El problema no es únicamente el aumento del combustible en sí mismo, sino el efecto en cadena que produce sobre toda la estructura de costos de la economía. Cuando sube la gasolina, sube el transporte, sube la distribución y terminan aumentando los precios de los bienes esenciales que consume la población", expresó en un documento de prensa.

Impacto del contexto internacional en los precios locales de los combustibles

El economista manifestó que el bloqueo en el estrecho de Ormuz, junto a la no extensión de la exención aplicada a las importaciones de petróleo ruso, ha agravado el abastecimiento energético a nivel mundial, complicando la oferta internacional de petróleo frente a una demanda que se mantiene elevada por parte de las economías importadoras.

Advirtió que ese escenario internacional mantiene fuertes presiones sobre los precios del crudo y aumenta la probabilidad de nuevos incrementos en los combustibles en el mercado local.

Ng Cortiñas consideró que el gasto adicional de los consumidores por concepto de combustibles continúa aumentando diariamente y estimó que el monto acumulado ya podría superar los 2,278 millones de pesos calculados inicialmente, debido a que el consumo nacional de gasolina permanece elevado y los precios continúan ajustándose al alza.

Finalmente, sostuvo que el actual choque petrolero internacional está reduciendo el poder adquisitivo de las familias dominicanas y deteriorando progresivamente sus condiciones de bienestar, por lo que llamó a las autoridades a mantener vigilancia sobre la inflación y adoptar medidas que contribuyan a aliviar el impacto sobre los alimentos y el transporte.