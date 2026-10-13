Industria farmacéutica respalda decomiso de medicamentos e insumos y pide mantener ofensiva

Parte de la mercancía incautada por las autoridades. ( CEDIDA POR EL MICM )

La Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas (Infadomi) valoró el operativo realizado por las autoridades que permitió desmantelar una red de almacenamiento y comercialización ilegal de medicamentos e insumos médicos en Santo Domingo Este, con la incautación de casi 47 millones de unidades de productos, valorados en aproximadamente 532 millones de pesos.

La entidad consideró que esta intervención constituye una respuesta importante frente a una práctica que durante años ha denunciado por sus graves implicaciones para la salud pública, la seguridad de los pacientes y el funcionamiento del mercado formal de medicamentos.

Patricia Mena Sturla, presidenta ejecutiva de Infadomi, reconoció la actuación coordinada del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps), la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom).

"Este operativo demuestra la importancia de actuar con firmeza y coordinación frente a un mercado ilegal que pone en riesgo la vida y la salud de las personas. Un medicamento falsificado, vencido, adulterado o comercializado sin las debidas garantías sanitarias no es simplemente una mercancía irregular: representa una amenaza directa para los pacientes. Valoramos esta actuación de las autoridades y esperamos que forme parte de una ofensiva sostenida para desarticular las redes que se lucran poniendo en peligro la salud de los dominicanos", expresó.

Mena Sturla recordó que Infadomi ha mantenido históricamente una posición firme frente al contrabando, la falsificación y la comercialización irregular de medicamentos, advirtiendo sobre los riesgos asociados a productos de procedencia desconocida, sin registro sanitario o almacenados fuera de las condiciones exigidas por la normativa.

Fortalecer mecanismos

La representante empresarial señaló que la magnitud del decomiso evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de inteligencia, fiscalización y vigilancia sanitaria, así como de dar seguimiento a las investigaciones para identificar las estructuras responsables de introducir, almacenar y distribuir estos productos.

Mena Sturla vinculó esta actuación con la necesidad de continuar fortaleciendo institucionalmente a Digemaps, una posición que el gremio reiteró recientemente al respaldar el proyecto de ley que procura dotar a esa entidad de mayor autonomía y capacidad técnica y operativa.

Sostuvo que una autoridad sanitaria robusta, con recursos suficientes para realizar inspecciones, análisis de laboratorio y vigilancia del mercado, es indispensable para garantizar que los medicamentos comercializados en el país cumplan con los requisitos de calidad, seguridad y eficacia.