El Banco Mundial estima que los precios subirán hasta un 23 % este año

El Banco Mundial es poco optimista en sus proyecciones sobre los precios para la economía global en lo que resta de 2026: aumentarán en términos generales un 23 % este año, impulsados por los costos de la energía, que subirán un 32 %, proyectando un barril del petróleo promedio a 91 dólares, aunque estima que se moderará hacia el 2027, con una reducción de un 11.5 %.

Así lo recoge el organismo en su más reciente informe "Commodity Markets Outlook", donde se proyecta que los precios de los alimentos básicos se encarecerán un 10.3 % este año, debido a subidas en los aceites, harinas y los granos, mientras que para el 2027 el incremento será de un 7.2 %, lo que llevaría a un alza acumulada de un 18 %. También considera que el valor promedio de los metales subirá hasta un 39.9 %.

Las razones detrás de los aumentos son dos: el conflicto en Oriente Medio, que ha reducido los inventarios de petróleo y se prevé que impulse los precios de la energía a su nivel más alto en cuatro años, y por el fenómeno climático ´El Niño´.

Según el pronóstico, el petróleo Brent alcanzará un promedio de 91 dólares por barril en 2026, frente a los 69 del año pasado, para luego descender a 79 dólares en 2027. Con las existencias de crudo agotadas, el mundo queda más expuesto a nuevas perturbaciones de la oferta, señala.

Estas proyecciones suponen que no habrá una intensificación importante de los conflictos que afectan el suministro mundial de productos básicos. Sin embargo, los costos de la energía podrían aumentar aún más si el conflicto en Oriente Medio se agrava y persisten los daños a la infraestructura petrolera de Rusia, advierte el organismo.

Crisis alimentaria

Y agrega que, sumado a precios de la energía superiores a lo previsto, los ataques a los envíos de cereales en el mar Negro y un ´Niño´ intenso podrían combinarse y provocar una crisis alimentaria que empuje a más personas a la pobreza extrema, como la registrada a comienzos de la década de 2010.

En un escenario adverso, en el que estos riesgos se materialicen de manera conjunta, el petróleo Brent podría alcanzar un promedio de 105 dólares por barril en 2027 y los precios de los alimentos básicos podrían ser un 12 % superiores a lo previsto en los pronósticos de referencia, superando su nivel de 2022, sentencia el Banco Mundial.

"Los mayores costos de la energía y las disrupciones en el comercio están impulsando el alza de los precios de diversos productos básicos, lo que podría agravar la inflación y la inseguridad alimentaria y frenar el crecimiento económico. La prioridad debe ser proteger a las personas más pobres y apoyar a los países de ingreso bajo que ya se ven agobiados por pesadas cargas de deuda", declaró Ayhan Kose, economista en jefe adjunto y director del Grupo de Perspectivas de la entidad.

Apoyo financiero

Sin embargo, el organismo precisa que, a medida que los países responden a estos desafíos, la entidad pone a su disposición financiamiento y apoyo a través de sus instrumentos existentes y amplía, al mismo tiempo, su capacidad para movilizar capital privado junto con sus propios recursos.

Para ayudar a los países a gestionar las consecuencias del aumento de los precios, el Grupo Banco Mundial ha puesto a disposición de ellos entre 50,000 millones y 60,000 millones de dólares a través de instrumentos existentes, incluidos 25,000 millones en financiamiento preestablecido, destaca un comunicado.

Estos fondos pueden respaldar las redes de protección social para las personas más vulnerables, ampliar la capacidad fiscal y proporcionar capital de trabajo y apoyo de liquidez a empresas y explotaciones agrícolas.