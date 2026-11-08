El larimar contará con un registro digital para certificar su autenticidad y procedencia  

El Ministerio de Energía y Minas (MEM), junto a la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) y otras instituciones que integran el Consejo Regulador de la Denominación de Origen "Larimar Barahona", trabajan en la creación de un registro digital único que permitirá certificar la autenticidad y procedencia de esta piedra semipreciosa, exclusiva del país.

La directora de Promoción Minera del MEM y presidenta del Consejo Regulador, Golye Latoufe, explicó que la iniciativa contempla el desarrollo de una plataforma tecnológica, cuyo lanzamiento está previsto para 2027, que almacenará información sobre el mineral extraído, identificado mediante códigos únicos por lotes.

La funcionaria detalló que el proceso comenzará en la mina, donde cada pieza de larimar será identificada con el número del pozo del que fue extraída. Posteriormente, se incorporarán caracteres o imágenes debidamente registrados en las distintas etapas de la cadena de valor, lo que permitirá verificar su trazabilidad.

"Al Larimar se le hará un grabado que puede durar más de 100 años y eso se va a enlazar con la plataforma; va a ser totalmente rastreable en manos de quién está y por cuáles manos pasó, desde la mina cuando se extrajo hasta su corte y su transformación hasta su destino final como joya o como pieza de arte", explicó Latoufe.

Destacó que el proyecto cuenta con el respaldo de Onapi, entidad responsable de los registros de marcas, diseños industriales y otros derechos de propiedad industrial vinculados a los productos derivados del larimar.

"Cuando nosotros otorgamos el derecho de uso de la denominación de origen, quien lo recibe tiene que ya haber existido en Onapi y ese certificado se otorga con un código QR que se valida cada uno en su portal institucional", afirmó.

Latoufe recordó que este proceso de protección comenzó con el registro de marcas colectivas otorgado por Onapi a los mineros del larimar, como parte de los esfuerzos para impulsar su formalización.

Sostuvo que estas medidas buscan incrementar el valor de la piedra y ofrecer mayores garantías al consumidor final sobre su origen y el cumplimiento de las normas medioambientales, de sostenibilidad y seguridad aplicables a los procesos de extracción y transformación.

Amplía su alcance internacional

La denominación de origen "Larimar Barahona" cuenta con registro en 29 países y actualmente se encuentra en proceso de inscripción en China, India, Estados Unidos y Ecuador, informó Latoufe.

Adelantó que para 2027 se prevé incorporar a Alemania, mediante un trámite que, según explicó, permitiría extender la protección a toda la Unión Europea.

El Registro Internacional de la Denominación de Origen "Larimar Barahona", otorgado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), fue entregado el 24 de julio de 2025 al ministro de Energía y Minas, Joel Santos, por el director general de Onapi, Salvador Ramos.

Sobre el Consejo Regulador

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen "Larimar Barahona" es el órgano técnico encargado de administrar, controlar y supervisar la autenticidad, calidad y cumplimiento de las normas relacionadas con esta piedra semipreciosa, tanto en el mercado nacional como internacional.

Entre sus funciones se encuentran la protección de la Denominación de Origen, el otorgamiento de certificaciones de uso y el fortalecimiento de la cadena de valor del larimar.

El organismo está presidido por el MEM y cuenta con la participación del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), la Dirección General de Aduanas (DGA), Onapi, Servicio Gelógico Nacional y Prodominica, así como organismos de control vinculados al sector minero y artesanal.