Fotografía de un hombre de tercera edad sentado en una banca, este martes en Santiago (Chile). El 24,4 % de la población latinoamericana se encontraba en 2025 en situación de pobreza por ingresos, 1,1 puntos porcentuales menos que en 2024, lo que representa el nivel más bajo desde que se tienen registros, informó este miércoles la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). ( EFE/ ELVIS GONZÁLEZ )

El 24.4 % de la población latinoamericana se encontraba en 2025 en situación de pobreza por ingresos, 1.1 puntos porcentuales menos que en 2024, lo que representa el nivel más bajo desde que se tienen registros, informó este miércoles la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

En su informe anual, 'Panorama Social de América Latina y el Caribe 2026', el organismo de las Naciones Unidas precisó que entre 2024 y 2025 el número de personas en pobreza disminuyó en seis millones, al pasar de 162 a 156 millones.

La pobreza extrema, por su parte, se situó en el 9.4 % de la población regional (60 millones de personas) en 2025, lo que representó un descenso de 0.3 puntos porcentuales frente al 9.7 % (62 millones) registrado en 2024.

En el mismo estudio, la Cepal destacó que la pobreza multidimensional cayó del 20.3 % en 2024 al 19.4 % en 2025, aunque alertó que "persisten, y en algunos casos se amplían, las brechas por género, edad y condición étnico-racial en la región".

El informe de este año se enfocó en la protección social durante la vejez y evidenció el papel de las jubilaciones para contener la marginación económica.

Según los cálculos del organismo con sede en Santiago de Chile, la pobreza monetaria entre las personas mayores aumentaría del 10.4 % al 41.8 % si no tuvieran ingresos por pensiones.

"La sostenibilidad de los sistemas de pensiones debe ser una prioridad de política pública en América Latina y el Caribe para garantizar la protección social en la población mayor y avanzar hacia un desarrollo social inclusivo en la región", afirmó el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs.

El organismo regional de Naciones Unidas advirtió que estos esquemas encaran severos retos de cobertura y suficiencia. En 2024, el 55 % de la fuerza laboral de América Latina no cotizaba en ningún sistema pensional, mientras que el monto medio de las pensiones contributivas apenas equivalía a 1.3 veces el salario mínimo regional en 14 países analizados.

A ello se añaden marcadas brechas de género derivadas de la menor inserción laboral femenina (50 % frente al 72 % en hombres) y de salarios un 22.8 % inferiores.

Como consecuencia, las mujeres presentan una cobertura de pensiones 7,2 puntos porcentuales menor y cobran prestaciones un 11.5 % más bajas.

Latinoamérica, considerada la región más desigual del mundo, cerró 2025 con una expansión del PIB del 2.4 %, mientras que en 2023 y 2024 el crecimiento fue del 2.3 %.

En materia fiscal, el gasto público en pensiones en la región aumentó del 4.3 % al 4.9 % del producto interior bruto (PIB) entre 2014 y 2024, en un contexto de acelerado envejecimiento poblacional y recurrente informalidad laboral.