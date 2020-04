$!Denuncia empresas que no califican para suspensión de contratos lo están solicitando

El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael -Pepe- Abreu, denunció que empresarios se han estado aprovechando del Decreto 143-20, que crea el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE), para solicitar la suspensión de los contratos de los colaboradores.

“Pienso hay empresarios en esta actitud de aprovechamiento que, eso siempre sucede, se han volcado a solicitar todos el tema este de la suspensión y el Ministerio se ha sentido, diríamos nosotros, desbordado”, expresó Pepe Abreu.

Señala que las empresas, como de los sectores salud, energía, telecomunicaciones, empresas de seguridad, mina, entre otras, no están en el renglón de aprovecharse del programa FASE porque su trabajo no ha sido afectado, sino que ha sido reorganizado, pero no afectado.

“Estas empresas han cambiado los horarios, extendiendo horario y acortando horario”, dijo.

“Si una minera pide suspensión debe hacerlo sobre los criterios establecidos en los artículos del 48 al 61 del Código, estableciendo las causas de por qué solicita la suspensión. Entonces, el Ministerio no puede acogerla sobre la resolución general, sino en base a esas causas que esa empresa plantea, lo que amerita una investigación”, indicó Pepe Abreu.

Advirtió que el Ministerio de Trabajo debe ser cuidadoso en las suspensiones que otorga a las empresas que están excluidas del propio decreto porque su situación no lo amerita.

“Es por esto que nosotros les estamos diciendo al Ministerio que no todas las empresas se pueden amparar en la resolución general. ¿Por qué? Por un asunto que nosotros notamos que se quiere llevar a efecto, este tema del completivo salarial de los RD$8,500 y los RD$5,000 a empresas que estén laborando de manera parcial, hay algunos empresarios que han querido engancharse en el tema con el objetivo de descansar en este subsidio gubernamental, lo que es incorrecto”, precisó.

El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael -Pepe- Abreu, informa que próximamente tendrán una reunión virtual con el Consejo de la Seguridad Social, donde tiene planeado llevar el tema.

“Porque no puede nadie pensar que ante una situación como la que estamos hoy con el tema de salud, los trabajadores queden desprotegidos”, dijo.

El Decreto 143-20 emitido por el Poder Ejecutivo, a través del cual se oficializa la creación del Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE), plantea que en su Artículo 3 que podrán beneficiarse del FASE los trabajadores suspendidos con base en las disposiciones vigentes del Código de Trabajo, cuyas empresas se encuentren al día en sus obligaciones de pago con la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) para el período febrero de 2020, con algunas excepciones de los trabajadores de las empresas de los siguientes sectores:

•Supermercados, colmados, farmacias y cualquier establecimiento comercial dedicado al expendio de alimentos crudos, medicamentos y productos de higiene.

•Empresas para industria, agroindustria y alimentos

•Empresas de agricultura, ganadería y pesca

•Industrias de alimentos

•Empresas de seguridad privada

•Explotación de minas y canteras

•Almacenes de expendio de distribución de alimentos, productos farmacéuticos y agroindustriales

•Sector financiero, administradoras de fondos de pensiones, de riesgos laborales y seguros

•Multimedios

•Generadores de energía

•Sector salud

•Universidades

•Telecomunicaciones