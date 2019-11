Economista considera que con Donald Trump, los ricos ya pagan menos impuestos que el resto de EEUU

Tras décadas como uno de los sistemas fiscales más progresivos del mundo, en EE.UU. en 2018 se consumó la marcha atrás y por primera vez los más ricos pagaron una tasa impositiva efectiva menor que la del resto de ciudadanos, advirtió Gabriel Zucman, uno de los economistas jóvenes más influyentes y experto en fiscalidad y desigualdad.

“La transformación del sistema fiscal, que solía ser muy progresivo en los 1950, 1960, o 1970, se ha producido de manera gradual. Empezó a comienzos de la década de 1980. En 2018, es cuando se dio la vuelta y los multimillonarios, las 400 personas más ricas de EE.UU., pasaron a pagar una tasa efectiva menor que el resto”, subrayó a Efe Zucman, profesor asociado de Economía en la Universidad de California en Berkeley desde 2015.

De hecho, remarcó, “cuando tienes en cuenta los impuestos a todos los niveles, federal, estatal y local, el sistema fiscal de EEUU parece como una gran tarifa plana”.

En él, todos las categorías de ingresos pagan efectivamente la misma tasa impositiva en torno al 28%, excepto para los muy ricos, los 400 estadounidenses más ricos, que pagan una tasa efectiva de 23%.

Para Zucman, es un “proceso que comenzó” con la presidencia Ronald Reagan en la década de 1980 y “culminó” con la reforma fiscal impulsada por el presidente Donald Trump, y aprobada por el Congreso a finales de 2017, que bajó las tasas para los ricos y las recortó, en gran medida, para las empresas.

“Es, básicamente, una gigante tasa impositiva llana que se vuelve regresiva en la parte final”, afirmó en entrevista telefónica.

Zucman acaba de publicar su nuevo libro “The Triumph of Injustice: How the Rich Dodge Taxes and How to Make Them Pay (WW Norton, 2019) (El triunfo de la injusticia: cómo los ricos esquivan impuestos y cómo hacer que paguen), en colaboración con el también economista Emmanuel Saez, en el que estudia estas tendencias.

Algo similar, afirmó, ocurre en el resto del mundo, aunque, al igual que el aumento de la desigualdad económica, se produce de manera “más acentuada” en EEUU.

“Cualitativamente, es el mismo proceso a nivel mundial, porque las autoridades han sido convencidas de que en un mundo globalizado es imposible poner impuestos a empresas internacionales, o mayores tasas a los más ricos”, reflexionó.

“Pero el proceso -advirtió- ha sido más extremo en EEUU porque aquí el punto de partida era el sistema fiscal más progresivo del mundo y porque los cambios, los recortes de impuestos, han sido mucho mayores”.

Las cifras son elocuentes: en 1980, el 1% más rico controlaba el 10% de la riqueza nacional en EE.UU., una cifra similar a la que se registraba en Europa Occidental; mientras que hoy el 1% más rico posee el 20% de la riqueza nacional en EE.UU. frente al 12% en Europa Occidental.

Zucman (París, 1986) forma parte de la nueva ola de economistas franceses que han logrado gran prestigio internacional y su director de tesis doctoral fue el mediático Thomas Piketty, autor de la ya obra de referencia “El capital en el siglo XXI”.

Otro dato clave es que desde que Reagan tomó posesión en 1981 el ingreso medio por adulto solo ha aumentado un 1,1% de media anual, ajustado por inflación. Y para la mitad más baja, el 50% de menos ingresos, ha sido de cero.

“Es decir, la mitad de la población ha quedado excluida del crecimiento económico en EE.UU. en los últimas cuatro décadas”, aseveró el economista.

A juicio de Zucman, “esto es una señal del fracaso de la “trickle-down economics” (economía en cascada) la noción de que con los recortes de impuestos se iban a impulsar las inversiones y con ellas los ingresos de la clase trabajadora, no hay evidencia de que eso se haya cumplido”.

Además, agregó, “si preguntas a la gente acerca de la popularidad de subir impuestos a los ricos, la respuesta es mayoritariamente a favor”.

“Esencialmente, la única cuestión que ha impedido que esto ocurra es debido a la captura política, la desproporcionada influencia de los extremadamente ricos en el diseño de políticas en EE.UU.. Es difícil de interpretar como no sea en la forma de una deriva oligarca de captura política por parte de los extremadamente ricos”, alertó Zucman.

Y recordó que la “única gran iniciativa legislativa” de Trump desde que llegó a la Casa Blanca en 2017 “ha sido la reforma fiscal, y ha sido enormemente regresiva”.

Pese a su juventud, Zucman no ha tenido reparos en saltar a la palestra política y ha sido uno de los asesores del controvertido y ambicioso plan de la senadora Elizabeth Warren, aspirante a la candidatura a la Casa Blanca para 2020, para imponer una tasa a la riqueza.

Warren ha propuesto propuso algo sin precedentes en EE.UU., una tasa a la riqueza, que busca gravar a los patrimonios de más de 50 millones de dólares con un 2 % anual, al que se añadiría un punto adicional para las fortunas de más de 1.000 millones de dólares.