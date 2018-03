El “mal momento” de Facebook pasa factura a la bolsa de valores

NUEVA YORK. La Bolsa de Nueva York terminó hoy en rojo, contagiada por el “mal momento” que atraviesa Facebook después de conocerse la filtración de datos de millones de usuarios de la popular red social en Estados Unidos.

El retroceso de los papeles de Facebook, de un 6,76 %, hizo mella en los principales indicadores de Wall Street, que cerraron con su caída diaria más pronunciada desde el pasado 8 de febrero, según recordaron los expertos.

Así, el Dow Jones, el principal índice del parqué neoyorquino, se despidió de un 1,35 %, mientras que el S&P 500 restó un 1,42 %.

El Nasdaq, en el que cotizan las principales tecnológicas, entre ellas Facebook, perdió un 1,84 %.

La firma con sede en California llegó a anotarse una caída no vista en los últimos cinco años, mientras seguían ventilándose detalles sobre la filtración de información de más de 50 millones de usuarios de Facebook en Estados Unidos.

Los diarios The London Observer y The New York Times revelaron el sábado pasado que la consultora Cambridge Analytica obtuvo en 2014 la información de usuarios de Facebook, y la usó para construir un programa informático destinado a predecir las decisiones de los votantes e influir en ellas.

La filtración de datos, considerada una de las mayores en la historia de Facebook, llevó a que legisladores británicos y estadounidenses pidieran explicaciones a la compañía, y a la apertura de una investigación por parte de la fiscal general del estado de Massachusetts (noreste de EE.UU.), Maura Healey.

La revelación disparó el nerviosismo en Wall Street y a mitad de la sesión las acciones de Facebook llegaban a caer un 7,09 %, su peor descalabro porcentual en un solo día desde septiembre de 2012, según los analistas, lo que se traducía en una pérdida superior a los 40,000 millones.

El efecto Facebook, que tiene una capitalización de mercado superior a 537,000 millones de dólares, lastró las operaciones e hizo trepar hasta el 20,38 % -lo que supuso un avance del 3,22 %- el índice VIX, también conocido como del miedo, en medio del nerviosismo de los operadores.

Sin embargo, el analista Brian Wieser, de la firma Pivotal Research, señaló en una nota que si bien este episodio es otro indicio de los “problemas sistemáticos” de Facebook, no ve un “impacto” a corto plazo de las revelaciones en el negocio de la firma que lidera Mark Zuckerberg.