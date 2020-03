$!Empleados de call center denuncian empresas no cumplen medidas del Ministerio de Trabajo por COVID-19

Varios empleados de call center y tiendas por departamentos han denunciado que las empresas donde trabajan no están tomando en cuenta las medidas que anunció el ministro de Trabajo, Winston Santos, en beneficios de los trabajadores por el tema de coronavirus.

“La empresa donde yo trabajo tiene una sede en Santiago, una en la zona industrial de Herrera y otra en San Isidro. Ellos han ignorado lo que dijo el Ministro de Trabajo y lo único que han dicho es que el que quiera irse por los 15 días que firme un documento donde explica que es sin remuneración”, indicó una persona que se puso en contacto con Diario Libre.

Otra de las personas que se puso en contacto con este medio dijo que la empresa no está tomando ningún tipo de medida de higiene, por lo que muchos se sienten atemorizados porque están muy cerca unos de otros.

“Mi compañía no está tomando ningún tipo de medida de seguridad donde somos aproximadamente más de 600 empleados. Nosotros en el centro de llamadas estamos muy pegados uno de otro”, explicó.

Otro de los colaboradores denunció que varias personas son de edad avanzada y tienen algunas complicaciones de salud, pero que lo peor es que en la empresa trabajan varias embarazadas “y ni así han tomado medidas”.

En una de las principales tiendas por departamentos del país, una empleada denunció que ella padece de cáncer y la empresa conociendo su condición, le negó la posibilidad de enviarla a su casa.

“Así como estoy yo, hay otras personas. Pero lo peor que ellos saben que yo tengo cáncer y como quiera me negaron el permiso. Nosotros tenemos varias personas en esa y otras condiciones, pero ellos no le hacen caso a eso. No están tomando medidas ni en el establecimiento, a ellos lo que les interesa es su dinero”, indicó la ciudadana que pidió reservas su nombre.

Ministerio de Trabajo

La resolución 007/2020 emitida ayer miércoles por el Ministerio de Trabajo, establece en el apartado segundo de la resolución: “Se insta a los empleadores cuyos establecimientos deben permanecer cerrados a otorgarle el disfrute de vacaciones remuneradas a todos los trabajadores que califiquen para la misma. En el mismo sentido, el trabajador que no haya adquirido el derecho a vacaciones se le avanzará una semana de vacaciones remuneradas, así también el pago de una semana de salario a cargo de la empresa”.

Call Center

En la República Dominicana hay cerca de 70 empresas de call center, las mismas tienen el potencial de crear más de 60,000 nuevos empleos en los próximos cinco años en el país, aunque la única limitante que enfrentan es la falta de capital humano en el país, de personas capacitadas en el idioma inglés.

A través de este subsector de las zonas, francas los jóvenes pueden insertarse en su primer empleo y ganar salarios de RD$25,000 y RD$27,000, más incentivos. Según los datos oficiales, en el país hay 23,000 empleos directos en los call centers.