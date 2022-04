Ministro de Trabajo socializa con representantes de trabajadoras domésticas propuesta para regular el sector

Las centrales sindicales que agrupan a las trabajadoras domésticas recibieron ayer al ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps, donde socializaron la propuesta de resolución que busca regular los derechos de estas trabajadoras del hogar en la República Dominicana.

Durante un encuentro llevado a cabo en la sede de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), las representantes de las trabajadoras despejaron las dudas que tenían con respecto al tema y acordaron aunar esfuerzos para lograr resultados positivos en la consulta pública a la que está sometida dicha resolución.

Las trabajadoras domésticas respaldan la resolución del Ministerio de Trabajo y el encuentro terminó en el entendido de que se les dé seguimiento a la propuesta para seguir con las discusiones.

"Hay que discutir el asunto de salario porque el salario tendrá que normar muchas cosas. Este encuentro fue en el entendido de que la resolución las centrales sindicales que estaban presentes la están respaldando", indicó Eulogia Familia, encargada de política de género de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS).

Enfatizó que están apoyando la resolución tal y como está. Recordó que se busca que se trabaje 48 semanales, que el sueldo se discuta en el Comité Nacional de Salarios, que las trabajadoras domésticas sean incluidas en la Seguridad Social y que tengan vacaciones y regalía pascual.

"También, el asunto de la maternidad, porque después de que están en la Seguridad Social, la maternidad hay que protegerla. Y que también tengan derecho a pensión; las pensiones no les llegan a las trabajadoras domésticas, están excluidas porque no cotizan en la Seguridad Social. Cuando una trabajadora doméstica queda embarazada, cuando llega el periodo prenatal, se tiene que retirar sin ninguna garantía, y después, si regresa, las empleadoras no las quieren porque tienen un hijo que para ellas es un problema", indicó.

Destacó que las trabajadoras domésticas en la actualidad no tienen cobertura por riesgos laborales, cuando estas mujeres manejan sustancias que pueden ser dañinas a la salud y, además, sufren accidentes de trabajo sin ninguna protección.

"Al aprobarse la resolución y hacerse oficial, ahí comienza inmediatamente una protección a las trabajadoras", señaló Familia.

Las mujeres dijeron, además, que la negativa con respecto a que se regule este sector se debía a la desinformación que existía sobre este tema e insistieron en que establecer un justo salario mínimo para estas trabajadoras evitaría el desempleo y la informalidad.

Agradecieron al ministro de Trabajo de que se haya reunido con los gremios, ya que necesitaban esclarecer puntos importantes de dicha resolución.

“Por primera vez la justicia social llegará a las puertas de las trabajadoras del hogar”, expresó Ruth Díaz, representante de la Unión Nacional de Trabajadoras del Hogar (Unfetrah) y de la Federación Nacional De Mujeres Trabajadoras (Fenamutra).

El ministro De Camps garantizó la convocatoria del Comité Nacional de Salarios para dar inicio a las discusiones y determinar un sueldo mínimo para este sector que en su mayoría es representado por mujeres.