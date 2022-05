De la población económicamente activa en la zona rural RD, el 65.5 % son hombres

De la población económicamente activa en la zona rural en la República Dominicana, el 65.5 por ciento son hombres y el 34.5 por ciento son mujeres, mientras que en la urbana el 55.1 por ciento son hombres y el 44.9 por ciento son mujeres.

Los datos están contenidos en la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (EnHogar-2021) publicada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), donde, además, se indica que el nivel de instrucción alcanzado está encabezado por las mujeres, por ejemplo: la encuesta arrojó que el 57.7 por ciento de las mujeres han alcanzado posgrado, maestría o doctorado, frente a un 42.3 por ciento de los hombres.

Asimismo, el 56.5 por ciento de las mujeres son universitarias o tienen un nivel superior. En cambio, el 43.5 por ciento de los hombres alcanzaron esa categoría. Donde los hombres obtuvieron un mayor nivel de estudio es alcanzar la secundaria o medio con una participación de un 58.5 por ciento, frente al 41.5 por ciento de las mujeres.

También, en el nivel primario o básico los hombres llevan la delantera con un 67.0 por ciento, frente a un 33.0 por ciento de las mujeres que solo alcanzaron la primaria. Además, el 71.1 de los hombres no tienen ningún nivel de preparación o alcanzaron el preescolar. Las mujeres en este nivel solo el 28.9 por ciento aseguró que no tiene ningún nivel de instrucciones alcanzado.

La encuesta EnHogar 2021 se realizó entre octubre y diciembre del año 2021, la cual fue financiada de manera conjunta con recursos económicos de la ONE y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Nivel educativo

El documento oficial arrojó que va incrementando el nivel educativo alcanzado, las mujeres van aumentando su participación en la población económicamente activa, pasando de un 28.9 por ciento en el nivel ninguno o preescolar a 57.7 por ciento en postgrado, maestría o doctorado.

La muestra efectiva de la EnHogar-2021 fue de 28,095 viviendas de 32,154 viviendas seleccionadas aleatoriamente para una tasa de respuesta de 87.4 por ciento, superior a la tasa esperada (85.0%). Segú la ONE, en este operativo trabajaron 163 personas, entre ellas 84 personas como entrevistadoras (es), 28 supervisoras (es) de campo, 28 actualizadoras (es) de la muestra, cinco supervisoras (es) nacionales, cinco supervisoras (es) de calidad y seis supervisoras (es) de actualizadoras(es).

El documento EnHogar-2021 indica que de la población con edades de 10 años y más que no trabajó remuneradamente la semana anterior a la entrevista, el 64 por ciento son mujeres y el 36 por ciento son hombres.

Explica que dentro de las razones principales por las que la población con edades de 10 años y más de edad no trabajó remuneradamente la semana anterior a la encuesta, se observa que un 35.6 por ciento no lo hizo porque estaba estudiando y un 25.0 por ciento porque se dedica a quehaceres del hogar.

También, un 5.7 por ciento de la población con edades de 10 años y más de edad que no trabajó remuneradamente la semana anterior a la entrevista, dijo que no lo hizo porque fue desvinculado de sus labores. Mientras que apenas un 0.6 por ciento de la población dijo no haberlo hecho por la pandemia de la COVID-19.

Categoría ocupacional

En el segmento “Composición porcentual de la población ocupada de 10 años y más, por sexo, según categoría ocupacional”, se aprecia que el 93.2 por ciento de las mujeres realiza trabajos domésticos, mientras que el 6.8 por ciento de los hombres hacen este tipo de actividades.

De los entrevistados, el 76.6 por ciento de los hombres son empleadores, frente a un 23.4 de las mujeres. También, el 65.6 por ciento de los hombres no son profesionales y trabajan por cuenta propia. De los que están laborando en empresas privadas, el 61.0 por ciento son hombres y el 39.0 por ciento son mujeres.

El documento oficial indica que, de los que son profesionales, el 54.1 por ciento de los hombres trabajan por cuenta propia y el 45.9 por ciento de las mujeres.