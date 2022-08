Hogares con jefatura femenina en la frontera con mejores niveles socioeconómicos

Hogares de la zona fronteriza que son administrados por mujeres reflejan mejores indicadores socioeconómicos que los guiados por hombres, estima el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) en su más reciente informe mensual Monitor de la Frontera.

Los datos indican que en la jefatura del hogar predomina el sexo masculino (6 de cada 10) con mayor presencia en zonas urbanas. “Pese a que el análisis es exploratorio, pareciera que la jefatura femenina es proporcionalmente mayor a medida que aumenta el nivel socioeconómico”, destaca el informe.

Sin embargo, existen pocas oportunidades para inserción laboral del 61 % de féminas que se encuentra sin trabajo en provincias de la zona fronteriza, lo que representa un desafío para elevar la calidad de vida de esos hogares, razón por la que el MEPyD evalúa iniciativas de desarrollo integral para aplicar en zonas vulnerables.

El documento destaca que el 44 % de las personas de la zona evaluada no se encontraba trabajando, con mayor proporción en la parte sur, específicamente en Bahoruco, donde se registra la mayor cantidad de ciudadanos que no laboran del país.

Situación de la escolaridad

En el Monitor de la Frontera se indica que se evaluaron diversos aspectos por localidad en el que se registró que el promedio de escolaridad de la zona es de 8.6 años y que el 54 % de las personas pertenece a un grupo socioeconómico bajo.

Con respecto al nivel educativo reseña que, en términos generales, los desempleados acumulaban pocos años de escolaridad y que el 43 % eran mujeres que no trabajaba porque se dedicaban a los quehaceres del hogar. Mientras que el 47 % de los hombres que no se dicaban al trabajo indicaron que no lo podían hacer por motivos de estudios.

“Los habitantes de la zona fronteriza dejan de seguir educándose aproximadamente a los 17 años, mientras que en el resto del país la educación no se estanca hasta los 21-22 años, que se asocia a factores de vulnerabilidad dentro del territorio”, dice el informe de levantamiento.

Asimismo, establece que la mayor parte de la gente vive en zonas urbanas, para un 72 %, reflejando bajos índices de poder adquisitivo.

El Ministerio de Economía reconoce que, pese a los avances alcanzados en cuanto a las condiciones de las viviendas y el acceso a servicios básicos, hay debilidades focalizas por el tipo de cualidad de las personas y su nivel educativo.

“En un contexto de predominantes precariedades, es imperante la generación de ingresos, sin embargo, las oportunidades de inserción en el mercado laboral son limitadas”, reconoce.

Para enfrentar las problemáticas sociales que limitan el crecimiento económico de la zona fronteriza, el MEPyD planifica integrar varios proyectos de desarrollo fronterizo en los que prioriza políticas públicas en productividad, temas sociales, infraestructura, institucionalidad y medioambiente.

El Gobierno además ha anunciado que el desarrollo turístico de Pedernales también impactará la región.

Reenfocar políticas públicas Recomendaciones Como solución a las problemáticas registradas en la zona fronteriza, el MEPyD plantea orientar alternativas que incrementen el aumento de la participación femenina en el mercado laboral. “Para ello es importante disminuir el déficit de centros de atención a la primera infancia y crear mecanismos que promuevan la distribución equitativa de las responsabilidades domésticas y de cuidados. En términos de educación, propone reducir la barrera para que los jóvenes lleguen a una escolaridad promedio más alta. Adicionalmente, se sugiere la promoción del aprendizaje continuo en las personas mayores de 20 años".