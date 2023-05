Ministro de Trabajo: hay consenso para no eliminar la cesantía

Ante los debates en la República Dominicana sobre si se debe o no eliminar la cesantía en el proceso de modernización del Código de Trabajo, el ministro Luis Miguel De Camps dijo hoy que, a partir de las declaraciones que se han ofrecido públicamente de los miembros del tripartismo, la "cesantía no será eliminada".

Detalló que, cuando llegó al Ministerio de Trabajo, le tocó asumir las funciones en medio de la pandemia y pudo experimentar que la cesantía impidió que muchas empresas quebraran. "Aunque ustedes podrán entender que no por razones positivas, pero algunas podían retomar y, consecuentemente, también impidió que muchos más trabajadores perdieran sus empleos".

"Es verdad -agregó- que hay costos que tal vez son muy elevados. Sí, es verdad que eso es una realidad, pero es verdad también que los costos transaccionales del mercado laboral no pueden desaparecer porque el trabajador, además de no ser una cosa, es una persona, y tiene que haber una relación laboral, que lo hay, un contrato entre partes, y con su correspondientemente costo, en caso de diferencias o incumplimientos".

Avances en la reforma

De Camps reiteró que el 87 % de los artículos ya han sido consensuados en el proceso de modernización del Código de Trabajo, y llamó a los trabajadores y empresarios a seguir construyendo los consensos y no condicionar los avances obtenidos.

"Tenemos más de un 87 por ciento de artículos consensuados en la modernización del Código de Trabajo, y yo les aseguro a ustedes que eso sube más de 90 por ciento en las próximas semanas", resaltó.

Al participar en el Desayuno Temático de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), De Camps advirtió: "Si condicionamos ese 87 por ciento de mejoras a uno o dos elementos, probablemente, entonces, el proceso sufra la suerte que sufrió cuatro veces antes. Entonces, como sociedad, tenemos que preguntarnos: ¿Vamos a seguir esa ruta que ha demostrado no tener resultados?".

"Sería muy fácil o simpático venir aquí ante las industrias y decirle cosas que tal vez a ustedes les pueda ser simpático escuchar, pero sin ser realistas y sin ser responsables", resaltó.

También, dijo: "Creo que sería irresponsable especial y específicamente de los miembros del tripartismo y, consecuentemente, de la sociedad dominicana, decantarse por esa ruta porque, además, ya se ha demostrado no una, no dos, no tres, cuatro veces, que esa no es la ruta".

"Por unas declaraciones que se produjeron en febrero del 2022 por el Conep y la AIRD, así como por unas declaraciones constantes del sector de los trabajadores y unas propias del sector gubernamental, a nosotros nos parece que hay un consenso. Y es que todos hemos declarado públicamente que la cesantía no puede ser eliminada y están ahí las declaraciones. " Luis Miguel De Camps Ministro de Trabajo “

El ministro detalló que se está en las puertas de la finalización de lo que debe ser un consenso posible respecto de la modernización del Código.

"Asumamos estas mejoras sin tener que renunciar a otras mejoras que podemos seguir construyendo, pero creo que sería errado transitar las experiencias ya demostradas incorrectas del pasado una vez más y no solamente avanzaríamos en la dirección correcta, sino también que galvanizaríamos la institucionalidad que durante muchos años se fue relajando y se fue erosionando", dijo.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/17/whatsapp-image-2023-05-17-at-11704-pm-0375aa81.jpeg Luis Miguel De Camps, ministro de Trabajo. (DIARIO LIBRE/FRANCISCO ARIAS) https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/17/whatsapp-image-2023-05-17-at-11705-pm-11037833.jpeg Desayuno Temático de la AIRD con el ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps. (DIARIO LIBRE/FRANCISCO ARIAS) https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/17/whatsapp-image-2023-05-17-at-11707-pm-1cb8a7d2.jpeg Luis Miguel De Camps, ministro de Trabajo, habló sobre la modernización del Código Laboral y los logros alcanzados. (DIARIO LIBRE/FRANCISCO ARIAS)

Logros alcanzados, según el ministro de Trabajo:

Consensuar entre noviembre y diciembre del 2020 una resolución de teletrabajo.

Consensuar la ampliación del Fondo de Asistencia Solidaria a Empleados (FASE) para el 2021 y luego también en 2021 FASE sector turístico.

En octubre del 2020, consensuar la resolución de la burbuja sanitaria laboral que permitió que empresas abrieran en plena pandemia con el debido cuidado y protección a favor de los trabajadores y de las empresas, para la reactivación.

Desde julio del 2021, materializar el primer acuerdo de aumentos salariales "y, a partir de ahí, hemos logrado más de 20, y todos de consenso y por encima de la inflación acumulada".

Fortalecer la paz social.

Construir también el planteamiento del pacto a largo alcance de simplificación de los esquemas salariales para que no haya tantos salarios mínimos.

De Camps precisó que hay más ganancia y factores positivos en lograr formalizar y estampar con el acuerdo una modernización del Código y, "como se conoce en mediación, no hay un proceso perfecto, en donde todas las partes obtengan todo lo que quieran". "De hecho, si alguna de las partes obtuvo lo que quiso, ahí hay errores".

El ministro resaltó que entre los acuerdos que hasta la fecha se han materializado se encuentran:

"Los factores fundamentales de reducción de la judicialización, eso será un antes y un después; el fortalecimiento de la conciliación, eso serán también un antes y un después, y estar muy cercas de otros aspectos, aunque ese sea necesario revisarlo más adelante".