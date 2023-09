Delegaciones de funcionarios de EE.UU. verifican asuntos en República Dominicana

Al menos tres delegaciones de funcionarios del Departamento de Trabajo y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos han visitado recientemente la República Dominicana para verificar asuntos relativos al comercio y al trabajo.

El Ministerio de Trabajo dominicano informó ayer a Diario Libre que, del 20 al 24 de septiembre, visitó el país Sarah Casson, de la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales del Departamento de Trabajo estadounidense.

Señaló que el Congreso de Estados Unidos exige informes periódicos relacionados con el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta), los cuales incluyen espacio para comentarios públicos.

El Gobierno dominicano está enfrascado en que se revise la desgravación arancelaria del arroz en el marco del DR-Cafta, que a partir del 2025 será cero, siendo Estados Unidos el principal miembro de interés del país para negociar.

"Estos requisitos de información son para todos los países miembros de dicho tratado, no sólo para la República Dominicana", precisó el Ministerio de Trabajo. "Se nos comunicó que se planeaban organizar mesas redondas y que las mismas no estaban relacionadas con ningún sector en particular e incluirían asociaciones empresariales, sindicatos y la sociedad civil. Se nos especificó que no habrá enfoque o relacionamiento directo con la industria azucarera".

Informó que del 17 al 26 de septiembre visitaron - también de la Oficina de Asuntos Laborales- Nadia Al-Dayel, jefa de División de la Unidad de Investigación y Política; Jarrett Basedow, coordinador técnico; y Marina Cordero, especialista en relaciones internacionales. "El propósito de esta visita tuvo como finalidad tener una mejor comprensión de los funcionarios mencionados de una amplia variedad de sectores", dijo el ministerio.

Notificó que, en el caso del Ministerio de Trabajo, solo la delegación del 17 al 26 de septiembre solicitó una llamada de cortesía, "la cual, se sostuvo". "En la misma -agregó- reiteraron lo que nos fue informado vía la Embajada de EE.UU., es decir, que venían al país para tener un mejor entendimiento de diversos sectores".

Visita de Aduanas y Protección Fronteriza

De acuerdo a fuentes consultadas, también ha visitado el país una delegación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es verificar casos que le han sido notificados, que estarían ocurriendo en la República Dominicana.

A una consulta de Diario Libre sobre esta delegación, Gabriel Hurst, portavoz de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo, respondió: "No tenemos información para compartir sobre esta visita en este momento".

Las fuentes consultadas precisaron que las verificaciones de las delegaciones no abarcan a Central Romana Corporation, empresa que desde noviembre del 2022 tiene prohibido exportar a los Estados Unidos su azúcar sin refinar y sus productos a base de azúcar, bajo el alegato de uso de trabajo forzoso en sus operaciones, algo que la compañía ha negado.

En septiembre del 2022, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos identificó la caña de azúcar de la República Dominicana en su lista de bienes producidos por trabajo infantil o trabajo forzoso.