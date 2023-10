Director de la OIT cita factores a tomar en cuenta para reformar el Código de Trabajo dominicano

El director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señaló los grandes retos a nivel global para aumentar las capacitaciones profesionales y adecuar los ambientes laborales con el fin de proteger mejor a los trabajadores y mejorar las condiciones en diferentes países a través del trabajo decente.

"Alineados con el futuro vocacional, estamos obligados a desarrollar habilidades y educación permanente, que es una parte vital de nuestra agenda global y promover un trabajo decente", indicó Gilbert F. Houngbo, director general de la OIT.

"Debemos continuar trabajando juntos para construir un futuro con habilidades y educación permanente, accesible y que contribuya al desarrollo de las comunidades de las naciones", agregó.

Houngbo habló durante la 46ª Reunión de la Comisión Técnica (RCT) de OIT/Cinterfor, con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) como institución anfitriona.

"Necesitamos políticas para ayudar a las personas a tener acceso y desarrollar las habilidades correctas para ser insertados en tecnologías sostenibles y prácticas sostenibles", señaló.

Además, dijo que se necesitan habilidades y aprendizajes a lo largo de la vida, que son vitales para lograr innovación y aumentar la productividad, pero advierte que existe una brecha entre las habilidades que los trabajadores poseen y las que las compañías están buscando.

"El entrenamiento vocacional ayuda a cerrar esa brecha. Por lo tanto, necesitamos políticas y entrenamientos vocacionales e instituciones que puedan identificar esta brecha y adaptar los entrenamientos que puedan ser entregados de acuerdo a ellos y juntos tener los servicios para tener el camino vocacional para mejorar la empleabilidad", agregó el ejecutivo de la OIT.

Enfatizó que las habilidades y la educación permanente son cruciales para lograr la justicia social y promover una economía y una sociedad más inclusiva para reducir la inequidad y abrir oportunidades para todos, asegurando que nadie se quede atrás.

Añadió que para establecer guías a los estados miembros, la OIT ha desarrollado estrategias basadas en habilidades de educación permanente con el objetivo de crear políticas y resiliencia en sistemas basados en el diálogo social.

"Esto también promoverá un acceso inclusivo, habilidades desarrolladas y oportunidades de educación permanente para promover el trabajo decente y la justicia social para todos", dijo el director general de la OIT.

Trabajo infantil En un encuentro con la prensa que cubre la 46ª Reunión de la Comisión Técnica (RCT) de OIT/Cinterfor, Gilbert F. Houngbo informó que a partir del COVID-19 el trabajo infantil ha aumentado a nivel global, incluyendo a la República Dominicana. Aseguró que el trabajo infantil ha crecido en más de un 65 %, principalmente en la agricultura.

Para la reforma del Código de Trabajo dominicano

Como República Dominicana se encamina a la reforma de un Código Laboral que data del 1992, Diario Libre preguntó a Houngbo cuáles serían las tendencias globales que no pueden faltar en una ley laboral de estos tiempos.

Al respecto, el titular de la OIT respondió que tuvo una reunión con el ministro de Trabajo (Luis Miguel De Camps), con quien habló sobre el tema y aseguró que De Camps ha estado muy adentrado en esta situación.

Sin embargo, señaló que, en una legislación de estos tiempos, los factores que se deben tomar en consideración van a estar muy orientados al servicio, y también a la parte digital para crear más oportunidades laborales. Al mismo tiempo, se enfrentarán a muchos retos que se deben abordar.

"También hay que tomar en cuenta que, entre países, hay muchas desigualdades. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de trabajar es reducir al máximo esas desigualdades que tenemos entre cada país", explicó.

"Debemos equilibrar la parte económica, la parte social y también la parte del medioambiente, tratando de crear más empleos orientados al medio ambiente y a la parte digital", señaló.

Empleos informales El directivo de la OIT dijo que todavía la informalidad del empleo en Latinoamérica ronda entre el 60 y 70 %. "Antes de la COVID, estábamos tratando de normalizar esta parte, pero en el postcovid fue casi imposible lograrlo. Entonces, hemos tenido que trabajar en esa parte también", indicó.

Sobre la seguridad social

El director de la OIT entiende que se deben crear mecanismos para que las mipymes puedan proteger a sus empleados a través de la seguridad social.

Por ejemplo, entiende que deben pagar impuestos, pero no con un sistema que les afecte. También se debe tener en cuenta el espacio fiscal, ya que puede presentar algunos problemas.

"Nosotros también tenemos que trabajar en la parte de la justicia social y las desigualdades para que los trabajadores informales puedan tener acceso a su seguro de salud, trabajar en estas desigualdades y que puedan tener un cierto tipo de protección", argumentó.

Salario mínimo

Dijo que en el mundo hay muchos trabajadores que no pueden acceder a vivienda debido a que sus ingresos no les permiten cumplir con ese compromiso.

"Tenemos alrededor de 200 a 208 millones de trabajadores en todo el mundo que no pueden acceder a vivienda debido a que muchos de ellos tienen un salario que no les permite pagar las facturas que se les presentan. Esa parte no es justa para ellos y estamos trabajando en ello", detalló Houngbo.

Resaltó que parte de los retos que han tenido es tratar de aumentar la productividad de los trabajadores, no solo para que puedan tener mejores ingresos, sino también para mejorar las condiciones de vivienda.

Sin embargo, esto no es un problema a nivel mundial, sino principalmente en Latinoamérica. "Esos son los retos más grandes en los que vamos a trabajar", añadió.

Otro reto es el de lograr que este tipo de trabajadores laboren en un ambiente libre de carbono. "La Cinterfor tiene este reto muy importante. Necesitamos los entrenamientos y la adquisición de herramientas suficientes para que puedan pasar a un cierto tipo de trabajo, un mercado laboral que sea sostenible", dijo.

Reunión de la Comisión Técnica

Desde el 4 de octubre, la República Dominicana es la sede de la 46ª Reunión de la Comisión Técnica (RCT) de OIT/Cinterfor, con la participación de delegados de más de 50 instituciones de formación profesional de más de 27 países.

El tema de este año es "Formación Profesional como eje del Desarrollo Económico y Social de los Países".